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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı - 28 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Marmara'nın güneyi ile Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan yağışlarla birlikte kuvvetli lodos da etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde seyretmeye devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 07:22 Güncelleme: 28.03.2025 - 07:22
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        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısı ile Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 17°

        Ankara

        Bulutlu 25°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 21°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 26°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 20°

        Bursa

        Yağmurlu 20°

        Adana

        Bulutlu 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 27°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 26°

        Ağrı

        Güneşli 17°

        Hava sıcaklıklarının; Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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