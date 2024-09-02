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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak - 1 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Toroslar, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, İstanbul ve Kırklareli'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 07:28 Güncelleme: 02.09.2024 - 07:31
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        Yağışların; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        Diğer yandan İstanbul, Sakarya, Bartın, Kocaeli, Zonguldak ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

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        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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