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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Marmara ve Ege'de lodos var... Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde - 13 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Marmara ve Ege'de lodos var... Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Marmara ve Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. İç bölgelerde, buzlanma ve don tehlikesi devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 07:38 Güncelleme: 13.03.2025 - 07:38
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        Marmara ve Ege'de lodos var... Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 23°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 24°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 24°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 23°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 22°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 23°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 23°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Güneşli 10°

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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