Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı - 6 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri, Toroslar gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Rize'de kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 07:29 Güncelleme: 06.09.2024 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Kısmen Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 27°
        REKLAM

        Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        ABD'den Putin'e tepki
        ABD'den Putin'e tepki
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"