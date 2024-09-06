Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 37° Trabzon Sağanak Yağış 27° Bursa Güneşli 30° Adana Kısmen Güneşli 35° Diyarbakır Kısmen Güneşli 37° Gaziantep Güneşli 34° Ağrı Sağanak Yağış 27°

REKLAM Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.