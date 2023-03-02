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Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı olacak. Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülke genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADIYAMAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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