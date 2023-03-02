Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülke genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADIYAMAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
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