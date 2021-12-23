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Meteoroloji'den bu iller için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek. İç bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için kar yağışı uyarısı
Bu iller için kar yağışı uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -7°C
Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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