Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 38° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 32° Trabzon Kısmen Güneşli 29° Bursa Güneşli 29° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 31°

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı bulutlu EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 37°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ANKARA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 37°C Az bulutlu BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu DÜZCE °C, 29°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 27°C Parçalı az bulutlu

DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 42°C Az bulutlu VAN °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 43°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 42°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 40°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 42°C