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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! Bu iller dikkat - 5 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 07:12 Güncelleme: 05.08.2024 - 07:17
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        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 33°
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        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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