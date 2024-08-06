Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 35° Trabzon Parçalı bulutlu 28° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 33°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. REKLAM