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HaberlerGündemSON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?
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Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!

Meteoroloji, İstanbul için yarın 'sarı alarm' vererek kuvvetli yağış ve sel uyarısı yaptı. Meteoroloji 'sarı uyarı' ile duyurduğu yağışın 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beklendiğini kaydetti. AKOM'dan yapılan açıklamada da, önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi

Meteoroloji
HABERTURK.COM / DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yarın 'sarı alarm' vererek kuvvetli yağış ve sel uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji 'sarı uyarı' ile duyurduğu yağışın 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beklendiğini kaydetti.

AKOM'DAN DA İSTANBUL'A ŞİDDETLİ YAĞMUR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) de, önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaştı. Yağışların yarın saat 10.00’da il genelinde kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin edildiği belirtildi.

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu mola veren yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren tekrardan başlayacağı ve çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (saat 10:00) il genelinde yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış anında kuvvetli rüzgâr da bekleniyor.

Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda hâlihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri aldı.

AKOM, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (15-30 dakika) etkili olması beklenen yağışlarda yağmursuyu anında akışa geçtiği için yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

AŞIRI YAĞIŞ VE SEL BURSA'DA CAN ALMIŞTI

Bursa'da, dün saat 18.30 sıralarında başlayan yoğun yağış, bölgede sel ve su baskınlarına neden olmuştu. Kestel, Orhangazi, Yenişehir, İznik ve Gürsu ilçelerinde hasara yol açan sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise sel sularında kaybolmuştu.

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