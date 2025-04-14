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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve zirai don uyarısı - 14 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve zirai don uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin batısı açık ve parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu karla karışık yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde zirai don uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 07:32 Güncelleme: 14.04.2025 - 07:32
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        Karla karışık yağmur ve zirai don uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 15°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 12°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 19°

        Antalya

        Güneşli 21°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Kısmen Güneşli 13°

        Adana

        Parçalı bulutlu 18°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 11°

        Gaziantep

        Yağmurlu 11°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ZİRAİ DON UYARISI

        Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

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