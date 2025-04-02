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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Kuvvetli lodos ve toz taşınımı da var - 2 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Kuvvetli lodos ve toz taşınımı da var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altında. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'da kuvvetli lodos etkili olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı görülecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 07:38 Güncelleme: 02.04.2025 - 07:38
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        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş,Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman çevreleri ile Adana, Mersin ve Diyarbakır'ın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Bulutlu 12°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 16°

        İzmir

        Yağmurlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 14°

        Trabzon

        Yağmurlu 19°

        Bursa

        Yağmurlu 11°

        Adana

        Yağmurlu 20°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 17°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 17°

        Ağrı

        Yağmurlu 10°

        Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş,Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman çevreleri ile Adana, Mersin ve Diyarbakır'ın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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