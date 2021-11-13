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Meteoroloji'den önemli uyarı! Sis ve pusa dikkat!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde sis, pus ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artıyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle...

SON DAKİKA: Meteoroloji'den önemli uyarı! Sis ve pusa dikkat! - Haberler
Meteoroloji'den önemli uyarı! Sis ve pusa dikkat!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu diğer yelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS, PUS VE DON OLAYINA DİKKAT

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE ARTIYOR

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 14, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL: 15, Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu.

İZMİR: 22, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu.

EDİRNE: 13, Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu.

MANİSA: 20, Parçalı bulutlu.

ADANA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 24, Parçalı ve az bulutlu.

MERSİN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 13, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KONYA: 14, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU: 16, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KASTAMONU: 14, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SAMSUN: 16, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu.

TRABZON: 16, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu.

ARTVİN: 17, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu.

ERZURUM: 11, Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KARS: 11, Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

VAN: 11, Az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR: 20, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 20, Az bulutlu.

SİİRT: 19, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 23, Az bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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