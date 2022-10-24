Orta ve doğu Karadeniz için yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
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