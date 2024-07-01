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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 1 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 10 il için sarı kodlu uyarı verilirken; Doğu Karadeniz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ise gök gürültülü yağmurlu olacak. Marmara, Ege kıyıları ile, Akdeniz'in doğusunda kuvvetli poyraz etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 07:23 Güncelleme: 01.07.2024 - 07:25
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        Sağanak ve fırtına uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Yağmurlu 25°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 33°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 24°

        Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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