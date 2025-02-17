Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Yağmurlu 6° Ankara Bulutlu 13° İzmir Yağmurlu 16° Antalya Parçalı Bulutlu 14° Trabzon Kısmen Güneşli 11° Bursa Yağmurlu 9° Adana Kısmen Güneşli 19° Diyarbakır Güneşli 12° Gaziantep Güneşli 14° Ağrı Güneşli 0°

Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde 2-4 derece düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.