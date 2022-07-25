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Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülürken, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkili oluyor

Son dakika: Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarısı
Yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla Van'ın doğu kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Trakya'da biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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