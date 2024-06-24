Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 29° Ankara Güneşli 38° İzmir Güneşli 35° Antalya Kısmen Güneşli 34° Trabzon Güneşli 27° Bursa Kısmen Güneşli 31° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Kısmen Güneşli 31°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu KOCAELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR °C, 38°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 43°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 39°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık REKLAM SİVAS °C, 36°C Az bulutlu ve açık BOLU °C, 35°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık AMASYA °C, 38°C Az bulutlu ARTVİN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ERZURUM °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 41°C Az bulutlu ve açık