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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde - 24 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan Osmaniye, Kars, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Van ve Hatay'da yağmur geçişleri olabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 07:38 Güncelleme: 24.06.2024 - 07:38
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        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 29°

        Ankara

        Güneşli 38°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 34°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 31°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 37°C

        Az bulutlu

        İSTANBUL °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Az bulutlu

        KOCAELİ °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 43°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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        SİVAS °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        AMASYA °C, 38°C

        Az bulutlu

        ARTVİN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

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