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Son dakika... Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor! Şiddetli sağanak etkili oluyor!

HABERTURK.COM / DHA

Meteorolojiden edinilen son bilgilere göre yurdun büyük bölümü sağanak yağışa teslim. İstanbul'da sabah 05.00'te başlayan yağmur etkili oluyor. İstanbul'da metrekareye 50 kg yağış düşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise kuzey ve iç kesimlerde 6-10 derece azalacağı öğrenildi

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç),Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN VE SİNOP'TA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21- 75 kg/ m2) olması bekleniyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede, 6-10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULACAK

Genellikle batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda İstanbul genelinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. 05.00 itibariyle yağmaya başlayan yağmur, zaman zaman etkisini artırdı.  Bazı noktalarda yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu.

BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

DHA'da yer alan habere göre bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken Üsküdar'da ise vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden balık tutmaya devam etti. Balık tutan bir kişi, "2 haftadır boğazda balık sayısında düşme var. Geçen sene aldığımız balığı bu sene göremiyoruz. Balık tutmak bizim için bir hobi olduğu için geldik balık tutuyoruz. Yağmur, çamur demeden arkadaşlarla birlikte balık tutmaya geldik. Yağışta zor oluyor balık tutmak. Yine de bize mutluluk veriyor" dedi.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ANKARA: 18, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 24, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

ADANA: 32, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 18, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

KARS: 23, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

VAN: 21, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 28, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 26, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 30, Parçalı bulutlu.

 

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