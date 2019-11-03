Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE SİS İLE PUSA DİKKAT

Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR

Hava sıcaklığının ise iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte yurt genelinde beklenen hava sıcaklıkları...

ANKARA: 15, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın gece saatlerinde yer yer sis ve puslu.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu.

İZMİR: 22, Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

MERSİN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın gece saatlerinde yer yer sis ve puslu.

KONYA: 17, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 19, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 8, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 9, Parçalı bulutlu.

VAN: 12, Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu.

DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 18, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 20, Az bulutlu.