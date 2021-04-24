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HaberlerGündemGüvenlikPKK'YA DARBE! Son dakika: Metina'ya havadan ve karadan harekat!
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Metina'ya havadan ve karadan harekat!

Bölücü terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik kara ve hava harekatı başlatıldı. Özel Kuvvetler helikopterlerle bölgeye indirildi! Harekatın Ankara'dan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları tarafından takip edildiği, bölgeye 2 tabur Özel Birliğin de intikal ettiği bildirildi

PKK'YA DARBE! Son dakika: Metina'ya havadan ve karadan harekat!
Metina'ya havadan ve karadan harekat!
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HABERTURK.COM

Bölücü terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik hava ve kara harekatı başlatıldı. Özel Kuvvetler helikopterlerle bölgeye indirildi! Bölgede terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Harekatın Ankara'dan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları tarafından takip edilip yönetildiği, bölgeye 2 tabur Özel Birliğin de intikal ettiği öğrenildi.

"HAREKAT BEKLENTİSİ VARDI"

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, harekatla ilgili şu bilgileri verdi: "Bir süredir bu harekatla ilgili beklenti vardı ve dün itibariyle yumuşak biçimde hedefler vurulmaya başlanmıştı.

"ÖZEL KUVVETLER DE HAREKATA KATILIYOR"

Bugün ise PKK'lı teröristlerin Kandil ve Sincar'dan sızalabildikleri bir bölge olan Metina'ya havadan, karadan Özel Kuvvetlerin de katılımıyla operasyon başlatıldı. 20'nin üzerinde helikopterin katıldığı bilgisi var.

"HAREKAT BUNUNLA KALMAYACAKTIR"

Bu operasyon yurt içine sızmayı önleme amaçlı olduğu gibi Basyan, Avaşin ve Kandil'in de etkisini yok etmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bölücü örgütün yazın yuvalanmasının da önlenmesi amacıyla düzenleniyor. Harekatın bu kadarla kalmayacağı ileriki dönemde başka bölgelerde de süreceğini şimdiden söylemek mümkün."

"METİNA ANA ŞEBEKE KONUMUNDA"

Habertürk Dış ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin de yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Metina bu bölgenin ana şebekesi konumunda ve gerçekten çok önemli. Metina'nın sağında ve solunda, nice şehitler vererek üs bölgeleri kurmuştuk. Bu harekata bu üs bölgelerinde bulunan komandolarımız da katılıyor. Türkiye'ye 16-17 kilometre uzaklıkta olan bu bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi amacıyla harekat başlatıldı.

"İKİ TABUR ÖZEL BİRLİK KATILIYOR"

İkmal ve intikal yollarının kesilmesi, Suriye'den bölgeye geçişlerin önlenmesi amacını taşıyor. Ama burada kalıcı olunması gerekiyor. Zira 4-5 ay sonra bölgeye tekrar terörist unsurların gelmesi söz konusu olabilir. Harekata, iki tabur Özel Birliklere ait askerimizin katıldığını açıklayabilirim. Bunun şöyle bir anlamı var: Demek ki Türkiye, Metina'ya da askeri bir üs kurmayı düşünüyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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