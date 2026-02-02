Habertürk
        Mezarlar selde çöktü aileler isyan etti

        Adana'da yaşanan selde zarar gören Buruk Mezarlığı'nda suların çekilmesiyle birlikte bazı mezar yerlerinin belirsizleştiği, birçoğunun ise çöktüğü belirlendi

        Giriş: 02.02.2026 - 09:45 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:45
        Sel, mezarlığı da yuttu!
        Adana'da yaşanan selde zarar gören Buruk Mezarlığı'nda suların çekilmesiyle birlikte bazı mezar yerlerinin belirsizleştiği, birçoğunun ise çöktüğü belirlendi. Yakınlarının kabirlerini merak edip mezarlığa gelen aileler gördükleri manzara karşısında tepki gösterdi.

        TAMAMEN SULAR ALTINDA KALDI

        Cuma ve cumartesi günleri metrekareye 138 kilogram yağmur düşmesiyle birlikte Adana adeta felaketi yaşadı. Altyapı yetersizliği nedeniyle yollar göle döndü, evleri su bastı, dereler ve sulama kanalları taştı. Selden en ağır darbeyi ise merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı aldı. Bölgeden geçen derenin taşmasıyla mezarlık tamamen su altında kaldı. Sular çekildiğinde ise korkunç tablo ortaya çıktı. Mezarlar çöktü, bazıları tamamen kayboldu. Yağmurun ardından mezarlığa akın eden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini bulabilmek için çamur içinde onarım yapmaya, mezarlara toprak bırakmaya çalıştı. Selin ardından ortaya çıkan tablo, 'ölüye bile huzur yok' dedirtti.

        ''MEZARLAR DNA TESTİYLE Mİ BULUNACAK''

        Yakınının mezarını görmeye gelen İlksan Bıçak, "Bu adaletsizliğe karşıyım. Bu kadar insanın mezarı kaybolmuş. DNA testiyle mi bulunacak? Belediyeler neden çalışmıyor? Bu resmen yolsuzluk. Ölüye saygısı olmayanın, insana da saygısı olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

        Vatandaşlardan Mehmet Karadeniz ise, "Bu mezarlar yapılırken yollar düzenlenmeliydi. Yakından geçen dereye önlem alınabilirdi. Bizim mezarlıklarımızın hepsi aynı durumda" dedi.

        Kadir Karadeniz de, "Ölülerimiz yerinde bile rahat edemiyor. Belediye bu konuda sınıfta kaldı. En azından mezar aralarına parke döşenebilirdi" derken Ramazan Kükrek ise, "Mezarlarımız suların altında kaldı, şu an mezarlarımızı bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Vatandaşlar, Buruk Mezarlığı'ndaki facianın sorumlularının hesap vermesini ve benzer felaketlerin yaşanmaması için acil önlem alınmasını istedi.

        #adana
        #Son dakika haberler
