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MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
"Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'nda"
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HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Her nefsin ölümü tadacak olması ilahi takdirdir. Mühim olan gökkubbede hoş bir sada bırakmaktır. Kutlu bir hayat uzun bir hayat değil, haklı bir davayla geçen hayattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 84 yıl evvel ebediyete irtihal etmiştir. Aziz Atatürk emperyalizmle vuruşa vuruşa yeni Türk devletini iman ve irade gücüyle ortaya çıkardı. Selanik'te doğup Türk vatanını zulmün pençesinde kurtardı.

Türk milletinin istikbal ve istiklali onun emsalsiz mücadelesiyle, anıtlaşmış yüksek ülküleriyle parladı. Yetim büyüdü milletini yetim bırakmadı. Bütün eğitim sürecinde büyük bir kumandan ve devlet adamlığı hamurunu yoğurdu. Atatürk kurucu bir liderdir. İlk Cumhurbaşkanımızdır. Gazi Mustafa Kemal Türk tarihinin, Türk milletinin asıl paydasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. 10 Kasım Aziz Atatürk'ü anlamak, tanımak, tanıtmak için tarih tecrübesidir.

Atatürk'ün kurduğu partinin başında oturan zatın bile isteği siyasi koloniye dönüşmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına ihanettir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık düşkünü, antiemperyalist bir siyaset ve devlet adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır.

Cumhuriyet'e "yıkım projesi" diyen ahlaksızlar milletin iradesiyle yıkılacaklar ve hesap verecekler. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Artık sızlanmaya gerek yoktur. Türk milleti belini doğrultmuş, silkinip kalkmayı bilmiştir. Mazlumlara elini uzatan, gariplerin yüreğine dokunan bir Türkiye gerçeği bir gurur yaşatmaktadır. Bölgesel ve küresel krizlere karşı atıl, edilgen bir durumdan, etkin ve aktif bir Türkiye'ye ulaşılmıştır.

Türkiye mahir bir siyaset eliyle, pergelin ayağını Ankara'ya koyup diğeriyle 360 derecelik bir bakış açısı elde etmiştir.

TAHIL KRİZİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik koridoru trafiği askıya alınmış, tahıl sevkiyatı durdurulmuştu. Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in sorumlu tutumuyla yeniden açılmış, açlık çeken toplumlara merhamet seferleri yeniden başlamıştır.

Tüm dünya bu pozitif gelişmeyi takdirle karşılamıştır. İstanbul'da kurulacak masada barışın yeşermesi beklentimizdir. Gıda fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yükseliş dünyayı kasıp kavurmaktadır. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi topluma ulaştırılması konusunda tüm ülkelere insanlık dersi vermektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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