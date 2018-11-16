MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen belediye başkan adaylarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre kesinleşen belediye başkan adayları şu şekilde:

Mersin-Tarsus İlçesi Belediye Başkan Adayı Şevket Can, Mersin-Anamur İlçesi Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç, Mersin-Erdemli İlçesi Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu, Gaziantep-Oğuzeli İlçesi Belediye Başkan Adayı M.Sait Kılıç, Adana-Ceyhan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa Bayar, Kırıkkale-Sulakyurt İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Bildik, Şanlıurfa-Siverek İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Bucak, Şanlıurfa-Harran İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz, Manisa-Salihli İlçesi Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda.

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