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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde MHP listelerinden aday gösterilecek belediye başkan adaylarını açıkladı.
Durmaz yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır" dedi.
İşte MHP'nin belediye başkan adayları:
1
ADIYAMAN
İL
RIFAT ERDEM
2
AĞRI
İL
SERVET AL
3
ARTVİN
İL
MUSTAFA POLAT
4
BOLU
İL
İBRAHİM DOĞAN
5
HAKKARİ
İL
NEVZAT DOĞAN
6
MUŞ
İL
ŞEREFETTİN YATCİ
7
SİİRT
İL
MUZAFFER FURAT
8
SİNOP
İL
HASAN DEMİR
9
TOKAT
İL
ADNAN ÖZMEN
10
TUNCELİ
İL
MÜCELLA SALER
11
UŞAK
İL
MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
12
BATMAN
İL
HAYRETTİN BEKTAŞ
13
ŞIRNAK
İL
BAHAR CAVLAK
14
KİLİS
İL
ÖMER YABANCI
15
DÜZCE
İL
ERDOĞAN BIYIK
16
ADIYAMAN
BESNİ
İLÇE
KENAN POLAT
17
ADIYAMAN
ÇELİKHAN
İLÇE
ABDURRAHMAN YAYLAGÜL
18
ADIYAMAN
GÖLBAŞI
İLÇE
KAMBER ÖZTÜRK
19
ADIYAMAN
KAHTA
İLÇE
SIRAÇ ASLAN
20
ADIYAMAN
SAMSAT
İLÇE
SADIK ÖZTÜRK
21
ADIYAMAN
SİNCİK
İLÇE
AHMET GENCİZ
22
ADIYAMAN
TUT
İLÇE
HASAN ŞAHAN
23
AFYONKARAHİSAR
ÇOBANLAR
İLÇE
ALİ SARITAŞ
24
AFYONKARAHİSAR
HOCALAR
İLÇE
DOĞAN DEMİR
25
AFYONKARAHİSAR
İSCEHİSAR
İLÇE
BAHTİYAR AŞKIN
26
AFYONKARAHİSAR
SULTANDAĞI
İLÇE
TACETTİN DAMLARKAYA
27
AFYONKARAHİSAR
ŞUHUT
İLÇE
İBRAHLİM YILDIZ
28
AĞRI
DİYADİN
İLÇE
AHMET ŞİMŞEK
29
AĞRI
DOĞUBAYAZIT
İLÇE
FEYYAZ BİLEN
30
AĞRI
ELEŞKİRT
İLÇE
MEHMET FATİH YERLİKAYA
31
AĞRI
HAMUR
İLÇE
YAKUP GÜNER
32
AĞRI
PATNOS
İLÇE
AYDIN ŞİMŞEK
33
AĞRI
TAŞLIÇAY
İLÇE
SİNAN AYDEMİR
34
AĞRI
TUTAK
İLÇE
COŞKUN AKBABA
35
AMASYA
GÖYNÜCEK
İLÇE
KADİR FATİH ERDOĞAN
36
AMASYA
GÜMÜŞHACIKÖY
İLÇE
ADNAN TORUN
37
AMASYA
SULUOVA
İLÇE
YAŞAR TANCI
38
ARTVİN
MURGUL
İLÇE
HAKAN İNAN
39
ARTVİN
ŞAVŞAT
İLÇE
TANER AKGÜMÜŞ
40
ARTVİN
YUSUFELİ
İLÇE
ERDAL DEMİRCİ
41
BİNGÖL
ADAKLI
İLÇE
ERDAL ALMALI
42
BİTLİS
GÜROYMAK
İLÇE
HAKAN AZBAY
43
BİTLİS
HİZAN
İLÇE
RAMAZAN ŞİMŞEK
44
BİTLİS
MUTKİ
İLÇE
DOĞAN UYANIK
45
BOLU
DÖRTDİVAN
İLÇE
DURMUŞ ÜNAL
46
BOLU
GEREDE
İLÇE
RAMAZAN GÜLER
47
BOLU
GÖYNÜK
İLÇE
AHMET ÇANKAYA
48
BOLU
MENGEN
İLÇE
ALİ BUDAK
49
BOLU
SEBEN
İLÇE
HAKAN CANKURTARAN
50
BURDUR
AĞLASUN
İLÇE
MEHMET TURGUT
51
BURDUR
ÇAVDIR
İLÇE
SÜLEYMAN KAYACAN
52
ÇANAKKALE
BAYRAMİÇ
İLÇE
ŞUAYİP BAŞARAN
53
ÇANAKKALE
BİGA
İLÇE
ENVER KOÇ
54
ÇANAKKALE
ECEABAT
İLÇE
ENGİN DERSE
55
ÇANAKKALE
EZİNE
İLÇE
ALİ TEVFİK AYTİMURER
56
ÇANAKKALE
GÖKÇEADA
İLÇE
ERTAN ERDOĞAN
57
ÇANAKKALE
LAPSEKİ
İLÇE
ADEM BALTA
58
ÇANAKKALE
YENİCE
İLÇE
LEVENT AKYOL
59
ÇANKIRI
ATKARACALAR
İLÇE
ALİRAZA KÜÇÜKKUTLU
60
ÇANKIRI
ÇERKEŞ
İLÇE
HÜSEYİN ERDOĞAN
61
ÇANKIRI
KORGUN
İLÇE
HASAN HÜSEYİN KOZAN
62
ÇANKIRI
KURŞUNLU
İLÇE
HÜDAİ HAMDİ BÜYÜKPOYRAZ
63
ÇANKIRI
ORTA
İLÇE
YUNUS YARIMKAYA
64
ÇANKIRI
YAPRAKLI
İLÇE
ÖMER GÜNGÖR
65
ÇORUM
ALACA
İLÇE
SACİT KAĞIZMAN
66
ÇORUM
BOĞAZKALE
İLÇE
MESUT OCAKLI
67
ÇORUM
İSKİLİP
İLÇE
ALİ SÜLÜK
68
ÇORUM
KARGI
İLÇE
RECEP BOLPAÇA
69
ÇORUM
OĞUZLAR
İLÇE
OĞUZ HANTAL
70
ÇORUM
ORTAKÖY
İLÇE
NECİP ERDEMİRCİ
71
ÇORUM
OSMANCIK
İLÇE
AHMET GELGÖR
72
ÇORUM
SUNGURLU
İLÇE
ŞABAN KÖYHANOĞLU
73
ÇORUM
UĞURLUDAĞ
İLÇE
CEMAL SAĞIR
74
EDİRNE
KEŞAN
İLÇE
HÜSEYİN YILDIRIM
75
EDİRNE
MERİÇ
İLÇE
MEHMET CAN ÖZTARAK
76
ELAZIĞ
SİVRİCE
İLÇE
TURGAY GÜNDOĞAN
77
ELAZIĞ
KEBAN
İLÇE
AHMET TURAN ÖZCAN
78
ERZİNCAN
İLİÇ
İLÇE
HAMZA BURAN
79
ERZİNCAN
KEMALİYE
İLÇE
MEHMET KARAMAN
80
ERZİNCAN
ÜZÜMLÜ
İLÇE
ŞEREF ORUÇ
81
GİRESUN
EYNESİL
İLÇE
EMRE KEMAL
82
GİRESUN
GÜCE
İLÇE
YÜKSEL GEÇGEL
83
GİRESUN
ŞEBİNKARAHİSAR
İLÇE
MURAT BÖLÜK
84
GİRESUN
YAĞLIDERE
İLÇE
YAŞAR İBİŞ
85
GÜMÜŞHANE
KÜRTÜN
İLÇE
ENVER ŞEN
86
HAKKARİ
DERECİK
İLÇE
ERKAN KAYA
87
HAKKARİ
ŞEMDİNLİ
İLÇE
AHMET AYDIN
88
HAKKARİ
YÜKSEKOVA
İLÇE
BEYAZ TUNÇ ORAL
89
ISPARTA
ATABEY
İLÇE
AZİZ ERASLAN
90
ISPARTA
GELENDOST
İLÇE
ÖMER KOLBAŞI
91
ISPARTA
SENİRKENT
İLÇE
ALİ KALAY
92
ISPARTA
ULUBORLU
İLÇE
ALİ İHSAN AKAR
93
İSTANBUL
BEŞİKTAŞ
İLÇE
SERKAN TOPER
94
İSTANBUL
MALTEPE
İLÇE
AHMET BAYKAN
95
İSTANBUL
SİLİVRİ
İLÇE
VOLKAN YILMAZ
96
KARS
AKYAKA
İLÇE
GÜRSOY ÇAPIK
97
KARS
DİGOR
İLÇE
SELÇUK BALCI
98
KARS
SARIKAMIŞ
İLÇE
HARUN HAYALİ
99
KARS
SELİM
İLÇE
YUSUF YEKE
100
KARS
SUSUZ
İLÇE
ADEM CAN DAYSAL
101
KASTAMONU
ABANA
İLÇE
ERHAN ÖZGÜR
102
KASTAMONU
ARAÇ
İLÇE
FİKRİ YAZAN
103
KASTAMONU
AZDAVAY
İLÇE
AKİF ÖZDEMİR
104
KASTAMONU
CİDE
İLÇE
AHMET ÇAKMAK
105
KASTAMONU
ÇATALZEYTİN
İLÇE
AHMET DEMİR
106
KASTAMONU
DADAY
İLÇE
MEHMET KILIÇ
107
KASTAMONU
DOĞANYURT
İLÇE
HAKKI ÇOLAK
108
KASTAMONU
HANÖNÜ
İLÇE
HASAN BASRİ YÜCEL
109
KASTAMONU
KÜRE
İLÇE
SERKAN SEVİNÇ
110
KASTAMONU
PINARBAŞI
İLÇE
ASLAN ALTUNTAŞ
111
KASTAMONU
SEYDİLER
İLÇE
MEHMET ERDOĞAN
112
KASTAMONU
TAŞKÖPRÜ
İLÇE
ABDULLAH ÇATAL
113
KASTAMONU
TOSYA
İLÇE
VOLKAN KAVAKLIGİL
114
KIRKLARELİ
BABAESKİ
İLÇE
RECEP ÖZCAN
115
KIRKLARELİ
KOFÇAZ
İLÇE
AYCAN ELMAZ
116
KIRKLARELİ
LÜLEBURGAZ
İLÇE
ARMAĞAN AYYILDIZ
117
KIRŞEHİR
BOZTEPE
İLÇE
MUSA CEYLAN
118
KIRŞEHİR
KAMAN
İLÇE
KENAN ALVAN
119
KÜTAHYA
EMET
İLÇE
HALİL TUNA
120
KÜTAHYA
TAVŞANLI
İLÇE
KAZIM BAYRAM
121
MUŞ
BULANIK
İLÇE
İZZET AKGÖL
122
MUŞ
HASKÖY
İLÇE
CEMAL ORBAY
123
MUŞ
KORKUT
İLÇE
ENES YUMLU
124
MUŞ
MALAZGİRT
İLÇE
CELAL ŞAHİN TEKİN
125
MUŞ
VARTO
İLÇE
SULHATTİN KARAKURT
126
NEVŞEHİR
GÜLŞEHİR
İLÇE
ŞENGEZER KÜRK
127
NEVŞEHİR
HACIBEKTAŞ
İLÇE
ÇAĞDAŞ OZAN GÜNEŞ
128
NİĞDE
ALTUNHİSAR
İLÇE
VEDAT KİRAZCI
129
NİĞDE
BOR
İLÇE
MUSTAFA TECİMER
130
NİĞDE
ÇAMARDI
İLÇE
MEHMET ALAKUŞ
131
RİZE
PAZAR
İLÇE
GÜLŞAH BİLALOĞULLARI
132
SİİRT
BAYKAN
İLÇE
HASAN SÖYÜNCÜ
133
SİİRT
ERUH
İLÇE
BAYRAM DEMİR
134
SİİRT
KURTALAN
İLÇE
BEDİRHAN LALE
135
SİİRT
PERVARİ
İLÇE
MEHMET SAİT KANDEMİR
136
SİİRT
ŞİRVAN
İLÇE
DENİZ CELLEK
137
SİİRT
TİLLO
İLÇE
FATİH ATUN
138
SİNOP
AYANCIK
İLÇE
ÖZAY ÇETİN
139
SİNOP
BOYABAT
İLÇE
ŞÜKRÜ KAYA
140
SİNOP
DİKMEN
İLÇE
VEDAT DAĞLI
141
SİNOP
DURAĞAN
İLÇE
FEHMİ DALKILIÇ
142
SİNOP
ERFELEK
İLÇE
ABDURRAHMAN GÜLEN
143
SİNOP
GERZE
İLÇE
KERİM ULUSOY
144
SİNOP
SARAYDÜZÜ
İLÇE
İBRAHİM KANBER
145
SİVAS
AKINCILAR
İLÇE
MURAT SEVİNÇ
146
SİVAS
ULAŞ
İLÇE
TURAN İLBEY
147
SİVAS
YILDIZELİ
İLÇE
OZAN ERCAN
148
SİVAS
ZARA
İLÇE
FATİH ÇELİK
149
TOKAT
ALMUS
İLÇE
BEKİR ÖZER
150
TOKAT
ARTOVA
İLÇE
MAHMUT GÜLHAN
151
TOKAT
BAŞÇİFTLİK
İLÇE
MUSTAFA ÖZTÜRK
152
TOKAT
ERBAA
İLÇE
ERTUĞRUL KARAGÖL
153
TOKAT
NİKSAR
İLÇE
DURAN YADİGAR
154
TOKAT
REŞADİYE
İLÇE
MUSTAFA ŞAHİN
155
TOKAT
TURHAL
İLÇE
GÖKHAN BOZKURT
156
TUNCELİ
ÇEMİŞGEZEK
İLÇE
HAKAN GÖKALP
157
TUNCELİ
HOZAT
İLÇE
ZÜLEYHA FIRAT KUZU
158
TUNCELİ
MAZGİRT
İLÇE
AYHAN YILMAZ
159
TUNCELİ
NAZIMİYE
İLÇE
NİYAZİ KORKMAZ
160
TUNCELİ
OVACIK
İLÇE
HALUK SUPHİ GÜLKAYA
161
TUNCELİ
PERTEK
İLÇE
MEHMET AYHAN
162
TUNCELİ
PÜLÜMÜR
İLÇE
REFİYE DANIŞ ERDEM
163
YOZGAT
AKDAĞMADENİ
İLÇE
NEZİH YALÇIN
164
YOZGAT
SARAYKENT
İLÇE
İDRİS ÖĞEL
165
YOZGAT
SORGUN
İLÇE
MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
166
YOZGAT
ŞEFAATLİ
İLÇE
AHMET DEMİREL
167
ZONGULDAK
ALAPLI
İLÇE
ALİ DEMİR
168
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
İLÇE
HAYDAR ORUÇ
169
ZONGULDAK
DEVREK
İLÇE
AHMET AKDEMİR
170
ZONGULDAK
GÖKÇEBEY
İLÇE
ADEM AYVACIK
171
ZONGULDAK
KDZ.EREĞLİ
İLÇE
TELAT ŞEKER
172
ZONGULDAK
KİLİMLİ
İLÇE
FATİH KALDIRIM
173
ZONGULDAK
KOZLU
İLÇE
MURAT GÜLSEVER
174
AKSARAY
AĞAÇÖREN
İLÇE
YAŞAR BEKLEVİÇ
175
AKSARAY
GÜLAĞAÇ
İLÇE
AHMET SİNGİN
176
AKSARAY
GÜZELYURT
İLÇE
SADULLAH ER
177
AKSARAY
SARIYAHŞİ
İLÇE
İBRAHİM KAZANCI
178
AKSARAY
SULTANHANI
İLÇE
MEHMET ÇAKIR
179
KARAMAN
ERMENEK
İLÇE
EMEL ÖZTÜRK
180
KARAMAN
SARIVELİLER
İLÇE
HAKAN ÇOŞGUNER
181
KIRIKKALE
ÇELEBİ
İLÇE
YILDIRIM ULAŞ
182
BATMAN
BEŞİRİ
İLÇE
HAMİT YILDIZ
183
BATMAN
GERCÜŞ
İLÇE
YAŞAR KESKİN
184
BATMAN
HASANKEYF
İLÇE
EMİNE YEŞİM BİL
185
BATMAN
KOZLUK
İLÇE
SAMİ BİÇER
186
BATMAN
SASON
İLÇE
MUHAMMED FATİH AÇIK
187
ŞIRNAK
BEYTÜŞŞEBAP
İLÇE
HAFİZE UCAR
188
ŞIRNAK
GÜÇLÜKONAK
İLÇE
DOĞAN NAS
189
ŞIRNAK
İDİL
İLÇE
MEHMET ALİ DAĞ
190
ŞIRNAK
SİLOPİ
İLÇE
DOĞAN ÖKTEN
191
ŞIRNAK
ULUDERE
İLÇE
NAZMİ AKYÜREK
192
BARTIN
AMASRA
İLÇE
ASIM SOYDAN
193
BARTIN
ULUS
İLÇE
SEVGİ ÜNAL
194
ARDAHAN
ÇILDIR
İLÇE
OZAN AKTEMUR
195
ARDAHAN
DAMAL
İLÇE
TAMER TAN
196
ARDAHAN
HANAK
İLÇE
TORAMAN HÜRİŞANOĞLU
197
ARDAHAN
POSOF
İLÇE
CEVDET DEMİR
198
IĞDIR
ARALIK
İLÇE
CAFER AKKA
199
YALOVA
ÇINARCIK
İLÇE
HARUN YORULMAZ
200
YALOVA
ÇİFTLİKKÖY
İLÇE
İSA YILMAZ
201
YALOVA
TERMAL
İLÇE
BURAK SEVENGİL
202
KARABÜK
EFLANİ
İLÇE
HÜSNÜ AKIN
203
KARABÜK
ESKİPAZAR
İLÇE
HÜSEYİN DÖNMEZ
204
KARABÜK
YENİCE
İLÇE
ZEKİ ÇAYLI
205
KİLİS
ELBEYLİ
İLÇE
SUAT KEMAL ÖZKAN
206
KİLİS
MUSABEYLİ
İLÇE
İHSAN ÖLMEZ
207
KİLİS
POLATELİ
İLÇE
HAKKI KILIÇ
208
DÜZCE
GÖLYAKA
İLÇE
MURAT ALTINDAL
209
ADIYAMAN
MERKEZ
KÖMÜR
BELDE
ABDULLAH ÖZAVCİ
210
ADIYAMAN
MERKEZ
YAYLAKONAK
BELDE
ATİLLA AKAN
211
ADIYAMAN
BESNİ
KESMETEPE
BELDE
EMİR KILIÇ
212
ADIYAMAN
BESNİ
KÖSECELİ
BELDE
AYDIN ORHAN
213
ADIYAMAN
BESNİ
SUVARLI
BELDE
HASAN BOZKAYA
214
ADIYAMAN
BESNİ
ŞAMBAYAT
BELDE
NECATİ DEMİREL
215
ADIYAMAN
ÇELİKHAN
PINARBAŞI
BELDE
BURHAN AYAZ
216
ADIYAMAN
GÖLBAŞI
BALKAR
BELDE
MEHMET EMİN ŞEKER
217
ADIYAMAN
GÖLBAŞI
BELÖREN
BELDE
ENVER ÇİÇEK
218
ADIYAMAN
GÖLBAŞI
HARMANLI
BELDE
SİYAMİ YILDIRIM
219
ADIYAMAN
SİNCİK
İNLİCE
BELDE
ABUBEKİR ÜMÜRHAN
220
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
BEYYAZI
BELDE
ASIM ALTINTAŞ
221
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
KOCATEPE
BELDE
MUSTAFA ÇINGIRAK
222
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
ÇAYIRBAĞ
BELDE
ALİ ÇALIŞIR
223
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
DEĞİRMENAYVALI
BELDE
EROL BARUTCU
224
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
ERKMEN
BELDE
MUHAMMED BAYRAM
225
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
GEBECELER
BELDE
CENGİZ YAŞAR
226
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
NURİBEY
BELDE
ABDULLAH ÇAKMAK
227
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
SALAR
BELDE
GAZİ AVŞAR
228
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
SUSUZ
BELDE
İBRAHİM IŞILAK
229
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
SÜLÜMENLİ
BELDE
BASRİ ÜZÜMÖZÜ
230
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
SÜLÜN
BELDE
ŞÜKRÜ BACAK
231
AFYONKARAHİSAR
BOLVADİN
ÖZBURUN
BELDE
AHMET ERİKÇİ
232
AFYONKARAHİSAR
ÇAY
KARAMIKKARACAÖREN
BELDE
MUHTEREM ALGÜL
233
AFYONKARAHİSAR
ÇOBANLAR
KOCAÖZ
BELDE
MUSA KAMIŞÇI
234
AFYONKARAHİSAR
DİNAR
HAYDARLI
BELDE
FERİYAT ATEŞ
235
AFYONKARAHİSAR
DİNAR
TATARLI
BELDE
BAYRAM KARTAL
236
AFYONKARAHİSAR
EMİRDAĞ
GÖMÜ
BELDE
RAMAZAN ERYILDIZ
237
AFYONKARAHİSAR
İHSANİYE
DÖĞER
BELDE
MEHMET DEMİREL
238
AFYONKARAHİSAR
İHSANİYE
GAZLIGÖL
BELDE
MUSTAFA GÜNGÖR
239
AFYONKARAHİSAR
İSCEHİSAR
SEYDİLER
BELDE
HASAN HÜSEYİN TOKDEMİR
240
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
AKÖREN
BELDE
VEYSEL DAYAN
241
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
DÜZAĞAÇ
BELDE
HÜSEYİN IŞIK
242
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
KILIÇARSLAN
BELDE
HALİL ÇELEBİ
243
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
SERBAN
BELDE
VEDAT KÖSE
244
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
TINAZTEPE
BELDE
İSMAİL KARAGÖZ
245
AFYONKARAHİSAR
SULTANDAĞI
YEŞİLÇİFTLİK
BELDE
ÖZKAN ALKIN
246
AĞRI
ELEŞKİRT
TAHİR
BELDE
HALİS DURSUN
247
AĞRI
ELEŞKİRT
YAYLADÜZÜ
BELDE
HAKİM TAŞDEMİR
248
AĞRI
ELEŞKİRT
YÜCEKAPI
BELDE
OĞUZHAN MURAT
249
AĞRI
PATNOS
DEDELİ
BELDE
AHMET IŞIK
250
BAYBURT
MERKEZ
ARPALI
BELDE
AYDIN IRMAK
251
BİTLİS
MERKEZ
YOLALAN
BELDE
MEMDUH DENİZ
252
BİTLİS
ADİLCEVAZ
AYDINLAR
BELDE
TEKİN DURSUN
253
BİTLİS
AHLAT
OVAKIŞLA
BELDE
İLHAMİ GÖKBULAK
254
BİTLİS
GÜROYMAK
GÖLBAŞI
BELDE
ETEM SOLMAZ
255
BİTLİS
GÜROYMAK
GÜNKIRI
BELDE
ÖMER AYLÜÇTARHAN
256
BİTLİS
MUTKİ
KAVAKBAŞI
BELDE
BURAK GÜLEK
257
BURDUR
ÇAVDIR
SÖĞÜT
BELDE
AYHAN YURDASİPER
258
ÇANAKKALE
MERKEZ
KEPEZ
BELDE
SERKAN ÖN
259
ÇANAKKALE
AYVACIK
KÜÇÜKKUYU
BELDE
GALİP DEMİR
260
ÇANAKKALE
EZİNE
GEYİKLİ
BELDE
DOĞAN LABAR
261
ÇANAKKALE
GELİBOLU
EVREŞE
BELDE
FATİH ERER
262
ÇANAKKALE
LAPSEKİ
ÇARDAK
BELDE
MEHMET UYANIK
263
ÇANAKKALE
LAPSEKİ
UMURBEY
BELDE
ALİYE ERTOPÇU
264
ÇANAKKALE
YENİCE
KALKIM
BELDE
ÖZGÜR DEMİRTAŞ
265
ÇANKIRI
ATKARACALAR
ÇARDAKLI
BELDE
OSMAN ÇİĞDEM
266
ÇANKIRI
ÇERKEŞ
SAÇAK
BELDE
İSA YAZIBAŞI
267
ÇANKIRI
ORTA
YAYLAKENT
BELDE
MURAT ÇAVUŞ
268
EDİRNE
KEŞAN
BEĞENDİK
BELDE
HÜSEYİN ŞENTÜRK
269
ERZİNCAN
MERKEZ
ÇAĞLAYAN
BELDE
SEYİT BATTAL TOSUN
270
ERZİNCAN
MERKEZ
MOLLAKÖY
BELDE
HÜSEYİN AYTEKİN
271
ERZİNCAN
MERKEZ
YAYLABAŞI
BELDE
MUSTAFA CANPOLAT
272
ERZİNCAN
ÜZÜMLÜ
ALTINBAŞAK
BELDE
ÖMERCAN KARATEPE
273
GİRESUN
BULANCAK
AYDINDERE
BELDE
ÖMER AYDOĞDU
274
GİRESUN
BULANCAK
KOVANLIK
BELDE
SEFA ARTUL
275
GİRESUN
GÖRELE
ÇAVUŞLU
BELDE
ENVER ORKUN ŞEN
276
GÜMÜŞHANE
KELKİT
DEREDOLU
BELDE
ÖKKEŞ ALKAN
277
GÜMÜŞHANE
KELKİT
ÜNLÜPINAR
BELDE
ŞERİF ÖZER
278
GÜMÜŞHANE
KÜRTÜN
ÖZKÜRTÜN
BELDE
YAKUP TURGUT
279
HAKKARİ
MERKEZ
DURANKAYA
BELDE
HAMİT ALTUN
280
ISPARTA
KEÇİBORLU
SENİR
BELDE
TAYFUN BORAZANCI
281
ISPARTA
SENİRKENT
BÜYÜKKABACA
BELDE
MUSTAFA DURMUŞ
282
ISPARTA
YALVAÇ
HÜYÜKLÜ
BELDE
HASAN YILDIZ
283
KARS
DİGOR
DAĞPINAR
BELDE
ATALAY TAZEGÜL
284
KIRKLARELİ
DEMİRKÖY
İĞNEADA
BELDE
MURAT BABAT
285
KIRKLARELİ
VİZE
KIYIKÖY
BELDE
İSMAİL GÖK
286
KÜTAHYA
GEDİZ
ESKİGEDİZ
BELDE
MUSTAFA ARSLAN
287
KÜTAHYA
SİMAV
AKDAĞ
BELDE
İSMAİL YILDIZ
288
KÜTAHYA
SİMAV
GÜNEY
BELDE
AHMET ÇAVDAR
289
KÜTAHYA
SİMAV
KUŞU
BELDE
MURAT GÜNTAŞ
290
KÜTAHYA
SİMAV
NAŞA
BELDE
MEHMET ÖZDEMİR
291
KÜTAHYA
TAVŞANLI
BALIKÖY
BELDE
AHMET ARTUN
292
KÜTAHYA
TAVŞANLI
KURUÇAY
BELDE
SERKAN AKTAŞLI
293
KÜTAHYA
TAVŞANLI
TEPECİK
BELDE
ALİ ÇAKIR
294
KÜTAHYA
TAVŞANLI
TUNÇBİLEK
BELDE
MUSTAFA DÜZGÜN
295
MUŞ
MERKEZ
KARAAĞAÇLI
BELDE
YAKUP TOLAN
296
MUŞ
MERKEZ
KIRKÖY
BELDE
BİLAL ŞAHİN
297
MUŞ
MERKEZ
KIZILAĞAÇ
BELDE
KENAN YİĞİT
298
MUŞ
MERKEZ
KONUKBEKLER
BELDE
FATİH GÜNDOĞDU
299
MUŞ
MERKEZ
SERİNOVA
BELDE
ŞAH İSMAİL YALINKILIÇ
300
MUŞ
MERKEZ
SUNGU
BELDE
YAŞAR TAN
301
MUŞ
MERKEZ
YAYGIN
BELDE
EMRAH GÖZCÜ
302
MUŞ
MERKEZ
YEŞİLOVA(YAĞCILAR)
BELDE
İNAN YİĞİT
303
MUŞ
BULANIK
ELMAKAYA
BELDE
BİRKAN MAMAK
304
MUŞ
BULANIK
ERENTEPE
BELDE
ABDURRAHMAN DAŞDEMİR
305
MUŞ
BULANIK
RÜSTEMGEDİK
BELDE
VOLKAN DURMUŞ
306
MUŞ
BULANIK
SARIPINAR
BELDE
OKTAY AKDENİZ
307
MUŞ
BULANIK
UZGÖRÜR
BELDE
ÜNAL SEMERCİ
308
MUŞ
BULANIK
YONCALI
BELDE
ERDİNÇ POLAT
309
MUŞ
HASKÖY
DÜZKIŞLA
BELDE
ÇETİN ONGÜR
310
MUŞ
KORKUT
ALTINOVA
BELDE
EMRAH SÖYLEMEZ
311
MUŞ
MALAZGİRT
KONAKKURAN
BELDE
ERCAN DEMİRELLİ
312
NEVŞEHİR
MERKEZ
ÇAT
BELDE
NİHAT ÇETİN
313
NEVŞEHİR
MERKEZ
KAVAK
BELDE
FERİDUN BAĞCI
314
NEVŞEHİR
AVANOS
ÇALIŞ
BELDE
İLHAMİ ASLAN
315
NEVŞEHİR
AVANOS
KALABA
BELDE
ÜMİT KÖROĞLU
316
NEVŞEHİR
AVANOS
ÖZKONAK
BELDE
MUSTAFA ERTÜRK
317
NİĞDE
MERKEZ
DEĞİRMENLİ
BELDE
RECEP DİNÇER
318
NİĞDE
MERKEZ
DÜNDARLI
BELDE
İRFAN ÇIKAN
319
NİĞDE
MERKEZ
SAZLICA
BELDE
CEM YILMAZ
320
NİĞDE
MERKEZ
YEŞİLGÖLCÜK
BELDE
RAMAZAN ÖZDEN
321
NİĞDE
ALTUNHİSAR
KARAKAPI
BELDE
BAYRAM BOZKUŞ
322
NİĞDE
ALTUNHİSAR
KEÇİKALESİ
BELDE
LÜTFİ ÖZTÜRK
323
RİZE
ARDEŞEN
TUNCA
BELDE
MUHAMMET ÇEBİ
324
SİİRT
MERKEZ
GÖKÇEBAĞ
BELDE
CASIM BALIK
325
SİİRT
BAYKAN
ATABAĞI
BELDE
BURHAN CANBULAT
326
SİİRT
BAYKAN
VEYSELKARANİ
BELDE
ABDULLAH AYMAN
327
SİİRT
KURTALAN
KAYABAĞLAR
BELDE
HÜSEYİN PEKTAŞ
328
SİVAS
MERKEZ
YILDIZ
BELDE
MUSTAFA ÖZTÜRK
329
SİVAS
YILDIZELİ
GÜNEYKAYA
BELDE
HASAN ERÇOBAN
330
TOKAT
MERKEZ
ÇAMLIBEL
BELDE
UFUK ER
331
TOKAT
MERKEZ
ÇAT
BELDE
MUSTAFA ÇOŞAR
332
TOKAT
MERKEZ
EMİRSEYİT
BELDE
HÜSEYİN SAĞDIÇ
333
TOKAT
MERKEZ
GÜRYILDIZ
BELDE
MUSTAFA ÖZER
334
TOKAT
ALMUS
ÇEVRELİ
BELDE
SADİERTAN SOYSAL
335
TOKAT
BAŞÇİFTLİK
HATİPLİ
BELDE
MURAT CENGİZ
336
TOKAT
ERBAA
TANOBA
BELDE
VURAL ÖZDEMİR
337
TOKAT
NİKSAR
GÜRÇEŞME
BELDE
ŞEVKET YÜCEL
338
TOKAT
NİKSAR
YOLKONAK
BELDE
SÜLEYMAN ÖZGÜR
339
TOKAT
PAZAR
ÜZÜMÖREN
BELDE
ALİ ÇAĞLAR
340
TOKAT
REŞADİYE
BAYDARLI
BELDE
SITKI KARACA
341
TUNCELİ
MAZGİRT
AKPAZAR
BELDE
MEHMET DAĞ
342
YOZGAT
AKDAĞMADENİ
BELEKÇİHAN
BELDE
FİKRET KAÇIRAL
343
YOZGAT
AKDAĞMADENİ
OLUKÖZÜ
BELDE
HASAN AYDINSOY
344
YOZGAT
AKDAĞMADENİ
UMUTLU
BELDE
MEHMET ÜNAL
345
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
YAMAÇLI
BELDE
MUSA GEÇİMLİ
346
YOZGAT
BOĞAZLIYAN
YENİPAZAR
BELDE
ŞABAN SAN
347
YOZGAT
ÇAYIRALAN
KONUKLAR
BELDE
ERKAN ŞAHAN
348
YOZGAT
ÇEKEREK
ÖZÜKAVAK
BELDE
ÇETİN BAYAZİT
349
YOZGAT
SARAYKENT
DEDEFAKILI
BELDE
İRFAN KARABULUT
350
YOZGAT
SARIKAYA
KARAYAKUP
BELDE
METİN KARAMAN
351
YOZGAT
SORGUN
ARAPLI
BELDE
ADEM ERTUĞRUL
352
YOZGAT
SORGUN
BAHADIN
BELDE
GÖKHAN ÖZDEMİR
353
YOZGAT
SORGUN
EYMİR
BELDE
MUSTAFA KATIRANCI
354
YOZGAT
SORGUN
DOĞANKENT
BELDE
İBRAHİM AYGÜL
355
YOZGAT
KADIŞEHRİ
HALIKÖY
BELDE
HÜSEYİN MURAT
356
ZONGULDAK
MERKEZ
BEYCUMA
BELDE
ERDİNÇ BIÇAKÇI
357
ZONGULDAK
MERKEZ
ELVANPAZARCIK
BELDE
ERDEM AKGÖZ
358
ZONGULDAK
MERKEZ
KARAMAN
BELDE
CEVDET ALADAĞ
359
ZONGULDAK
ALAPLI
GÜMELİ
BELDE
ŞİNASİ BİLGEN
360
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
FİLYOS
BELDE
KIVANÇ CANKURT
361
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
KARAPINAR
BELDE
İSA YURTSEVEN
362
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
NEBİOĞLU
BELDE
FATİH YILDIRIM
363
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
PERŞEMBE
BELDE
SEMİH AYDIN
364
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
SALTUKOVA
BELDE
ERSİN AKSOY
365
ZONGULDAK
DEVREK
ÇAYDEĞİRMENİ
BELDE
KERİM PİLAVCI
366
ZONGULDAK
GÖKÇEBEY
BAKACAKKADI
BELDE
RAMAZAN AYDEMİR
367
ZONGULDAK
KDZ.EREĞLİ
GÜLÜÇ
BELDE
ATİLLA TARIK SEMİZ
368
ZONGULDAK
KDZ.EREĞLİ
KANDİLLİ
BELDE
TUNCAY AYDIN
369
ZONGULDAK
KDZ.EREĞLİ
ORMANLI
BELDE
TACETTİN ALDIRMAZ
370
ZONGULDAK
KİLİMLİ
ÇATALAĞZI
BELDE
YAVUZ PALABAŞ
371
ZONGULDAK
KİLİMLİ
GELİK
BELDE
FAHRETTİN KAVŞUR
372
ZONGULDAK
KİLİMLİ
MUSLU
BELDE
FATİH ACAR
373
AKSARAY
MERKEZ
BAĞLIKAYA
BELDE
DURSUN ESER
374
AKSARAY
MERKEZ
HELVADERE
BELDE
ARİF BELLİKLİ
375
AKSARAY
MERKEZ
SAĞLIK
BELDE
HÜSEYİN MUTLU
376
AKSARAY
MERKEZ
TAŞPINAR
BELDE
RAMAZAN SEVİNÇ
377
AKSARAY
MERKEZ
YEŞİLTEPE
BELDE
KADİRHAN KARAMAN
378
AKSARAY
GÜLAĞAÇ
DEMİRCİ
BELDE
RAMAZAN ÖZER
379
AKSARAY
GÜLAĞAÇ
SARATLI
BELDE
BÜLENT KIYAK
380
KARAMAN
ERMENEK
GÜNEYYURT
BELDE
AHMET ARI
381
KARAMAN
SARIVELİLER
GÖKTEPE
BELDE
MEHMET YAKIN
382
KIRIKKALE
DELİCE
ÇERİKLİ
BELDE
YAŞAR BALKAŞ
383
BATMAN
MERKEZ
BALPINAR
BELDE
ŞAHİN PEYÇİ
384
BATMAN
BEŞİRİ
İKİKÖPRÜ
BELDE
VEYSEL DEMİRSOY
385
BATMAN
GERCÜŞ
KAYAPINAR
BELDE
ZÜKRÜLLAH ÇELİKAL
386
BATMAN
KOZLUK
BEKİRHAN
BELDE
OKAN ÇETİN
387
BATMAN
SASON
YÜCEBAĞ
BELDE
AHMET HALİT AÇIK
388
ŞIRNAK
MERKEZ
KASRİK
BELDE
CELAL GÜNGÖR
389
ŞIRNAK
GÜÇLÜKONAK
FINDIK
BELDE
AHMET İLHAN
390
ŞIRNAK
İDİL
KARALAR
BELDE
NEVAF DEMİREL
391
ŞIRNAK
İDİL
SIRTKÖY
BELDE
AHMET YILDIRIM
392
ŞIRNAK
SİLOPİ
ÇALIŞKAN
BELDE
AYHAN KURTAY
393
ŞIRNAK
SİLOPİ
GÖRÜMLÜ
BELDE
SELİM ERGİN
394
ŞIRNAK
ULUDERE
HİLAL
BELDE
ABDULAZİZ BENEK
395
ŞIRNAK
ULUDERE
ŞENOBA
BELDE
HASAN BABAT
396
ŞIRNAK
ULUDERE
UZUNGEÇİT
BELDE
KEMAL BAYRAM
397
YALOVA
ALTINOVA
KAYTAZDERE
BELDE
ARSLAN ÇEVİK
398
YALOVA
ALTINOVA
SUBAŞI
BELDE
İSRAFİL AKBAŞ
399
YALOVA
ÇINARCIK
KORU
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SEDAT SEÇGİN
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YALOVA
ÇİFTLİKKÖY
TAŞKÖPRÜ
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