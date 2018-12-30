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Haberler >GÜNDEM >Son dakika! MHP'nin belediye başkan adayları listesi yayımlandı! Tam 402 isim...

Son dakika: MHP'nin belediye başkan adayları listesi

Son dakika... MHP, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerde belediye başkanlığına aday göstereceği isimleri açıkladı. Adaylar arasında 14 il, 3 büyükşehir, 190 ilçe ve 194 belde belediyesi 402 adayı belli oldu

30.12.2018 - 16:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde MHP listelerinden aday gösterilecek belediye başkan adaylarını açıkladı. 

Durmaz yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır" dedi. 

İşte MHP'nin belediye başkan adayları:

1

ADIYAMAN

 

 

İL

RIFAT ERDEM

2

AĞRI

 

 

İL

SERVET AL

3

ARTVİN

 

 

İL

MUSTAFA POLAT

4

BOLU

 

 

İL

İBRAHİM DOĞAN

5

HAKKARİ

 

 

İL

NEVZAT DOĞAN

6

MUŞ

 

 

İL

ŞEREFETTİN YATCİ

7

SİİRT

 

 

İL

MUZAFFER FURAT

8

SİNOP

 

 

İL

HASAN DEMİR

9

TOKAT

 

 

İL

ADNAN ÖZMEN

10

TUNCELİ

 

 

İL

MÜCELLA SALER

11

UŞAK

 

 

İL

MUHAMMET FATİH ERDOĞAN

12

BATMAN

 

 

İL

HAYRETTİN BEKTAŞ

13

ŞIRNAK

 

 

İL

BAHAR CAVLAK

14

KİLİS

 

 

İL

ÖMER YABANCI

15

DÜZCE

 

 

İL

ERDOĞAN BIYIK

16

ADIYAMAN

BESNİ

 

İLÇE

KENAN POLAT

17

ADIYAMAN

ÇELİKHAN

 

İLÇE

ABDURRAHMAN YAYLAGÜL

18

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

 

İLÇE

KAMBER ÖZTÜRK

19

ADIYAMAN

KAHTA

 

İLÇE

SIRAÇ ASLAN

20

ADIYAMAN

SAMSAT

 

İLÇE

SADIK ÖZTÜRK

21

ADIYAMAN

SİNCİK

 

İLÇE

AHMET GENCİZ

22

ADIYAMAN

TUT

 

İLÇE

HASAN ŞAHAN

23

AFYONKARAHİSAR

ÇOBANLAR

 

İLÇE

ALİ SARITAŞ

24

AFYONKARAHİSAR

HOCALAR

 

İLÇE

DOĞAN DEMİR

25

AFYONKARAHİSAR

İSCEHİSAR

 

İLÇE

BAHTİYAR AŞKIN

26

AFYONKARAHİSAR

SULTANDAĞI

 

İLÇE

TACETTİN DAMLARKAYA

27

AFYONKARAHİSAR

ŞUHUT

 

İLÇE

İBRAHLİM YILDIZ

28

AĞRI

DİYADİN

 

İLÇE

AHMET ŞİMŞEK

29

AĞRI

DOĞUBAYAZIT

 

İLÇE

FEYYAZ BİLEN

30

AĞRI

ELEŞKİRT

 

İLÇE

MEHMET FATİH YERLİKAYA

31

AĞRI

HAMUR

 

İLÇE

YAKUP GÜNER

32

AĞRI

PATNOS

 

İLÇE

AYDIN ŞİMŞEK

33

AĞRI

TAŞLIÇAY

 

İLÇE

SİNAN AYDEMİR

34

AĞRI

TUTAK

 

İLÇE

COŞKUN AKBABA

35

AMASYA

GÖYNÜCEK

 

İLÇE

KADİR FATİH ERDOĞAN

36

AMASYA

GÜMÜŞHACIKÖY

 

İLÇE

ADNAN TORUN

37

AMASYA

SULUOVA

 

İLÇE

YAŞAR TANCI

38

ARTVİN

MURGUL

 

İLÇE

HAKAN İNAN

39

ARTVİN

ŞAVŞAT

 

İLÇE

TANER AKGÜMÜŞ

40

ARTVİN

YUSUFELİ

 

İLÇE

ERDAL DEMİRCİ

41

BİNGÖL

ADAKLI

 

İLÇE

ERDAL ALMALI

42

BİTLİS

GÜROYMAK

 

İLÇE

HAKAN AZBAY

43

BİTLİS

HİZAN

 

İLÇE

RAMAZAN ŞİMŞEK

44

BİTLİS

MUTKİ

 

İLÇE

DOĞAN UYANIK

45

BOLU

DÖRTDİVAN

 

İLÇE

DURMUŞ ÜNAL

46

BOLU

GEREDE

 

İLÇE

RAMAZAN GÜLER

47

BOLU

GÖYNÜK

 

İLÇE

AHMET ÇANKAYA

48

BOLU

MENGEN

 

İLÇE

ALİ BUDAK

49

BOLU

SEBEN

 

İLÇE

HAKAN CANKURTARAN

50

BURDUR

AĞLASUN

 

İLÇE

MEHMET TURGUT

51

BURDUR

ÇAVDIR

 

İLÇE

SÜLEYMAN KAYACAN

52

ÇANAKKALE

BAYRAMİÇ

 

İLÇE

ŞUAYİP BAŞARAN

53

ÇANAKKALE

BİGA

 

İLÇE

ENVER KOÇ

54

ÇANAKKALE

ECEABAT

 

İLÇE

ENGİN DERSE

55

ÇANAKKALE

EZİNE

 

İLÇE

ALİ TEVFİK AYTİMURER

56

ÇANAKKALE

GÖKÇEADA

 

İLÇE

ERTAN ERDOĞAN

57

ÇANAKKALE

LAPSEKİ

 

İLÇE

ADEM BALTA

58

ÇANAKKALE

YENİCE

 

İLÇE

LEVENT AKYOL

59

ÇANKIRI

ATKARACALAR

 

İLÇE

ALİRAZA KÜÇÜKKUTLU

60

ÇANKIRI

ÇERKEŞ

 

İLÇE

HÜSEYİN ERDOĞAN

61

ÇANKIRI

KORGUN

 

İLÇE

HASAN HÜSEYİN KOZAN

62

ÇANKIRI

KURŞUNLU

 

İLÇE

HÜDAİ HAMDİ BÜYÜKPOYRAZ

63

ÇANKIRI

ORTA

 

İLÇE

YUNUS YARIMKAYA

64

ÇANKIRI

YAPRAKLI

 

İLÇE

ÖMER GÜNGÖR

65

ÇORUM

ALACA

 

İLÇE

SACİT KAĞIZMAN

66

ÇORUM

BOĞAZKALE

 

İLÇE

MESUT OCAKLI

67

ÇORUM

İSKİLİP

 

İLÇE

ALİ SÜLÜK

68

ÇORUM

KARGI

 

İLÇE

RECEP BOLPAÇA

69

ÇORUM

OĞUZLAR

 

İLÇE

OĞUZ HANTAL

70

ÇORUM

ORTAKÖY

 

İLÇE

NECİP ERDEMİRCİ

71

ÇORUM

OSMANCIK

 

İLÇE

AHMET GELGÖR

72

ÇORUM

SUNGURLU

 

İLÇE

ŞABAN KÖYHANOĞLU

73

ÇORUM

UĞURLUDAĞ

 

İLÇE

CEMAL SAĞIR

74

EDİRNE

KEŞAN

 

İLÇE

HÜSEYİN YILDIRIM

75

EDİRNE

MERİÇ

 

İLÇE

MEHMET CAN ÖZTARAK

76

ELAZIĞ

SİVRİCE

 

İLÇE

TURGAY GÜNDOĞAN

77

ELAZIĞ

KEBAN

 

İLÇE

AHMET TURAN ÖZCAN

78

ERZİNCAN

İLİÇ

 

İLÇE

HAMZA BURAN

79

ERZİNCAN

KEMALİYE

 

İLÇE

MEHMET KARAMAN

80

ERZİNCAN

ÜZÜMLÜ

 

İLÇE

ŞEREF ORUÇ

81

GİRESUN

EYNESİL

 

İLÇE

EMRE KEMAL

82

GİRESUN

GÜCE

 

İLÇE

YÜKSEL GEÇGEL

83

GİRESUN

ŞEBİNKARAHİSAR

 

İLÇE

MURAT BÖLÜK

84

GİRESUN

YAĞLIDERE

 

İLÇE

YAŞAR İBİŞ

85

GÜMÜŞHANE

KÜRTÜN

 

İLÇE

ENVER ŞEN

86

HAKKARİ

DERECİK

 

İLÇE

ERKAN KAYA

87

HAKKARİ

ŞEMDİNLİ

 

İLÇE

AHMET AYDIN

88

HAKKARİ

YÜKSEKOVA

 

İLÇE

BEYAZ TUNÇ ORAL

89

ISPARTA

ATABEY

 

İLÇE

AZİZ ERASLAN

90

ISPARTA

GELENDOST

 

İLÇE

ÖMER KOLBAŞI

91

ISPARTA

SENİRKENT

 

İLÇE

ALİ KALAY

92

ISPARTA

ULUBORLU

 

İLÇE

ALİ İHSAN AKAR

93

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

 

İLÇE

SERKAN TOPER

94

İSTANBUL

MALTEPE

 

İLÇE

AHMET BAYKAN

95

İSTANBUL

SİLİVRİ

 

İLÇE

VOLKAN YILMAZ

96

KARS

AKYAKA

 

İLÇE

GÜRSOY ÇAPIK

97

KARS

DİGOR

 

İLÇE

SELÇUK BALCI

98

KARS

SARIKAMIŞ

 

İLÇE

HARUN HAYALİ

99

KARS

SELİM

 

İLÇE

YUSUF YEKE

100

KARS

SUSUZ

 

İLÇE

ADEM CAN DAYSAL

101

KASTAMONU

ABANA

 

İLÇE

ERHAN ÖZGÜR

102

KASTAMONU

ARAÇ

 

İLÇE

FİKRİ YAZAN

103

KASTAMONU

AZDAVAY

 

İLÇE

AKİF ÖZDEMİR

104

KASTAMONU

CİDE

 

İLÇE

AHMET ÇAKMAK

105

KASTAMONU

ÇATALZEYTİN

 

İLÇE

AHMET DEMİR

106

KASTAMONU

DADAY

 

İLÇE

MEHMET KILIÇ

107

KASTAMONU

DOĞANYURT

 

İLÇE

HAKKI ÇOLAK

108

KASTAMONU

HANÖNÜ

 

İLÇE

HASAN BASRİ YÜCEL

109

KASTAMONU

KÜRE

 

İLÇE

SERKAN SEVİNÇ

110

KASTAMONU

PINARBAŞI

 

İLÇE

ASLAN ALTUNTAŞ

111

KASTAMONU

SEYDİLER

 

İLÇE

MEHMET ERDOĞAN

112

KASTAMONU

TAŞKÖPRÜ

 

İLÇE

ABDULLAH ÇATAL

113

KASTAMONU

TOSYA

 

İLÇE

VOLKAN KAVAKLIGİL

114

KIRKLARELİ

BABAESKİ

 

İLÇE

RECEP ÖZCAN

115

KIRKLARELİ

KOFÇAZ

 

İLÇE

AYCAN ELMAZ

116

KIRKLARELİ

LÜLEBURGAZ

 

İLÇE

ARMAĞAN AYYILDIZ

117

KIRŞEHİR

BOZTEPE

 

İLÇE

MUSA CEYLAN

118

KIRŞEHİR

KAMAN

 

İLÇE

KENAN ALVAN

119

KÜTAHYA

EMET

 

İLÇE

HALİL TUNA

120

KÜTAHYA

TAVŞANLI

 

İLÇE

KAZIM BAYRAM

121

MUŞ

BULANIK

 

İLÇE

İZZET AKGÖL

122

MUŞ

HASKÖY

 

İLÇE

CEMAL ORBAY

123

MUŞ

KORKUT

 

İLÇE

ENES YUMLU

124

MUŞ

MALAZGİRT

 

İLÇE

CELAL ŞAHİN TEKİN

125

MUŞ

VARTO

 

İLÇE

SULHATTİN KARAKURT

126

NEVŞEHİR

GÜLŞEHİR

 

İLÇE

ŞENGEZER KÜRK

127

NEVŞEHİR

HACIBEKTAŞ

 

İLÇE

ÇAĞDAŞ OZAN GÜNEŞ

128

NİĞDE

ALTUNHİSAR

 

İLÇE

VEDAT KİRAZCI

129

NİĞDE

BOR

 

İLÇE

MUSTAFA TECİMER

130

NİĞDE

ÇAMARDI

 

İLÇE

MEHMET ALAKUŞ

131

RİZE

PAZAR

 

İLÇE

GÜLŞAH BİLALOĞULLARI

132

SİİRT

BAYKAN

 

İLÇE

HASAN SÖYÜNCÜ

133

SİİRT

ERUH

 

İLÇE

BAYRAM DEMİR

134

SİİRT

KURTALAN

 

İLÇE

BEDİRHAN LALE

135

SİİRT

PERVARİ

 

İLÇE

MEHMET SAİT KANDEMİR

136

SİİRT

ŞİRVAN

 

İLÇE

DENİZ CELLEK

137

SİİRT

TİLLO

 

İLÇE

FATİH ATUN

138

SİNOP

AYANCIK

 

İLÇE

ÖZAY ÇETİN

139

SİNOP

BOYABAT

 

İLÇE

ŞÜKRÜ KAYA

140

SİNOP

DİKMEN

 

İLÇE

VEDAT DAĞLI

141

SİNOP

DURAĞAN

 

İLÇE

FEHMİ DALKILIÇ

142

SİNOP

ERFELEK

 

İLÇE

ABDURRAHMAN GÜLEN

143

SİNOP

GERZE

 

İLÇE

KERİM ULUSOY

144

SİNOP

SARAYDÜZÜ

 

İLÇE

İBRAHİM KANBER

145

SİVAS

AKINCILAR

 

İLÇE

MURAT SEVİNÇ

146

SİVAS

ULAŞ

 

İLÇE

TURAN İLBEY

147

SİVAS

YILDIZELİ

 

İLÇE

OZAN ERCAN

148

SİVAS

ZARA

 

İLÇE

FATİH ÇELİK

149

TOKAT

ALMUS

 

İLÇE

BEKİR ÖZER

150

TOKAT

ARTOVA

 

İLÇE

MAHMUT GÜLHAN

151

TOKAT

BAŞÇİFTLİK

 

İLÇE

MUSTAFA ÖZTÜRK

152

TOKAT

ERBAA

 

İLÇE

ERTUĞRUL KARAGÖL

153

TOKAT

NİKSAR

 

İLÇE

DURAN YADİGAR

154

TOKAT

REŞADİYE

 

İLÇE

MUSTAFA ŞAHİN

155

TOKAT

TURHAL

 

İLÇE

GÖKHAN BOZKURT

156

TUNCELİ

ÇEMİŞGEZEK

 

İLÇE

HAKAN GÖKALP

157

TUNCELİ

HOZAT

 

İLÇE

ZÜLEYHA FIRAT KUZU

158

TUNCELİ

MAZGİRT

 

İLÇE

AYHAN YILMAZ

159

TUNCELİ

NAZIMİYE

 

İLÇE

NİYAZİ KORKMAZ

160

TUNCELİ

OVACIK

 

İLÇE

HALUK SUPHİ GÜLKAYA

161

TUNCELİ

PERTEK

 

İLÇE

MEHMET AYHAN

162

TUNCELİ

PÜLÜMÜR

 

İLÇE

REFİYE DANIŞ ERDEM

163

YOZGAT

AKDAĞMADENİ

 

İLÇE

NEZİH YALÇIN

164

YOZGAT

SARAYKENT

 

İLÇE

İDRİS ÖĞEL

165

YOZGAT

SORGUN

 

İLÇE

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ

166

YOZGAT

ŞEFAATLİ

 

İLÇE

AHMET DEMİREL

167

ZONGULDAK

ALAPLI

 

İLÇE

ALİ DEMİR

168

ZONGULDAK

ÇAYCUMA

 

İLÇE

HAYDAR ORUÇ

169

ZONGULDAK

DEVREK

 

İLÇE

AHMET AKDEMİR

170

ZONGULDAK

GÖKÇEBEY

 

İLÇE

ADEM AYVACIK

171

ZONGULDAK

KDZ.EREĞLİ

 

İLÇE

TELAT ŞEKER

172

ZONGULDAK

KİLİMLİ

 

İLÇE

FATİH KALDIRIM

173

ZONGULDAK

KOZLU

 

İLÇE

MURAT GÜLSEVER

174

AKSARAY

AĞAÇÖREN

 

İLÇE

YAŞAR BEKLEVİÇ

175

AKSARAY

GÜLAĞAÇ

 

İLÇE

AHMET SİNGİN

176

AKSARAY

GÜZELYURT

 

İLÇE

SADULLAH ER

177

AKSARAY

SARIYAHŞİ

 

İLÇE

İBRAHİM KAZANCI

178

AKSARAY

SULTANHANI

 

İLÇE

MEHMET ÇAKIR

179

KARAMAN

ERMENEK

 

İLÇE

EMEL ÖZTÜRK

180

KARAMAN

SARIVELİLER

 

İLÇE

HAKAN ÇOŞGUNER

181

KIRIKKALE

ÇELEBİ

 

İLÇE

YILDIRIM ULAŞ

182

BATMAN

BEŞİRİ

 

İLÇE

HAMİT YILDIZ

183

BATMAN

GERCÜŞ

 

İLÇE

YAŞAR KESKİN

184

BATMAN

HASANKEYF

 

İLÇE

EMİNE YEŞİM BİL

185

BATMAN

KOZLUK

 

İLÇE

SAMİ BİÇER

186

BATMAN

SASON

 

İLÇE

MUHAMMED FATİH AÇIK

187

ŞIRNAK

BEYTÜŞŞEBAP

 

İLÇE

HAFİZE UCAR

188

ŞIRNAK

GÜÇLÜKONAK

 

İLÇE

DOĞAN NAS

189

ŞIRNAK

İDİL

 

İLÇE

MEHMET ALİ DAĞ

190

ŞIRNAK

SİLOPİ

 

İLÇE

DOĞAN ÖKTEN

191

ŞIRNAK

ULUDERE

 

İLÇE

NAZMİ AKYÜREK

192

BARTIN

AMASRA

 

İLÇE

ASIM SOYDAN

193

BARTIN

ULUS

 

İLÇE

SEVGİ ÜNAL

194

ARDAHAN

ÇILDIR

 

İLÇE

OZAN AKTEMUR

195

ARDAHAN

DAMAL

 

İLÇE

TAMER TAN

196

ARDAHAN

HANAK

 

İLÇE

TORAMAN HÜRİŞANOĞLU

197

ARDAHAN

POSOF

 

İLÇE

CEVDET DEMİR

198

IĞDIR

ARALIK

 

İLÇE

CAFER AKKA

199

YALOVA

ÇINARCIK

 

İLÇE

HARUN YORULMAZ

200

YALOVA

ÇİFTLİKKÖY

 

İLÇE

İSA YILMAZ

201

YALOVA

TERMAL

 

İLÇE

BURAK SEVENGİL

202

KARABÜK

EFLANİ

 

İLÇE

HÜSNÜ AKIN

203

KARABÜK

ESKİPAZAR

 

İLÇE

HÜSEYİN DÖNMEZ

204

KARABÜK

YENİCE

 

İLÇE

ZEKİ ÇAYLI

205

KİLİS

ELBEYLİ

 

İLÇE

SUAT KEMAL ÖZKAN

206

KİLİS

MUSABEYLİ

 

İLÇE

İHSAN ÖLMEZ

207

KİLİS

POLATELİ

 

İLÇE

HAKKI KILIÇ

208

DÜZCE

GÖLYAKA

 

İLÇE

MURAT ALTINDAL

209

ADIYAMAN

MERKEZ

KÖMÜR

BELDE

ABDULLAH ÖZAVCİ

210

ADIYAMAN

MERKEZ

YAYLAKONAK

BELDE

ATİLLA AKAN

211

ADIYAMAN

BESNİ

KESMETEPE

BELDE

EMİR KILIÇ

212

ADIYAMAN

BESNİ

KÖSECELİ

BELDE

AYDIN ORHAN

213

ADIYAMAN

BESNİ

SUVARLI

BELDE

HASAN BOZKAYA

214

ADIYAMAN

BESNİ

ŞAMBAYAT

BELDE

NECATİ DEMİREL

215

ADIYAMAN

ÇELİKHAN

PINARBAŞI

BELDE

BURHAN AYAZ

216

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

BALKAR

BELDE

MEHMET EMİN ŞEKER

217

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

BELÖREN

BELDE

ENVER ÇİÇEK

218

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

HARMANLI

BELDE

SİYAMİ YILDIRIM

219

ADIYAMAN

SİNCİK

İNLİCE

BELDE

ABUBEKİR ÜMÜRHAN

220

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

BEYYAZI

BELDE

ASIM ALTINTAŞ

221

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

KOCATEPE

BELDE

MUSTAFA ÇINGIRAK

222

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

ÇAYIRBAĞ

BELDE

ALİ ÇALIŞIR

223

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

DEĞİRMENAYVALI

BELDE

EROL BARUTCU

224

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

ERKMEN

BELDE

MUHAMMED BAYRAM

225

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

GEBECELER

BELDE

CENGİZ YAŞAR

226

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

NURİBEY

BELDE

ABDULLAH ÇAKMAK

227

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

SALAR

BELDE

GAZİ AVŞAR

228

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

SUSUZ

BELDE

İBRAHİM IŞILAK

229

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

SÜLÜMENLİ

BELDE

BASRİ ÜZÜMÖZÜ

230

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

SÜLÜN

BELDE

ŞÜKRÜ BACAK

231

AFYONKARAHİSAR

BOLVADİN

ÖZBURUN

BELDE

AHMET ERİKÇİ

232

AFYONKARAHİSAR

ÇAY

KARAMIKKARACAÖREN

BELDE

MUHTEREM ALGÜL

233

AFYONKARAHİSAR

ÇOBANLAR

KOCAÖZ

BELDE

MUSA KAMIŞÇI

234

AFYONKARAHİSAR

DİNAR

HAYDARLI

BELDE

FERİYAT ATEŞ

235

AFYONKARAHİSAR

DİNAR

TATARLI

BELDE

BAYRAM KARTAL

236

AFYONKARAHİSAR

EMİRDAĞ

GÖMÜ

BELDE

RAMAZAN ERYILDIZ

237

AFYONKARAHİSAR

İHSANİYE

DÖĞER

BELDE

MEHMET DEMİREL

238

AFYONKARAHİSAR

İHSANİYE

GAZLIGÖL

BELDE

MUSTAFA GÜNGÖR

239

AFYONKARAHİSAR

İSCEHİSAR

SEYDİLER

BELDE

HASAN HÜSEYİN TOKDEMİR

240

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

AKÖREN

BELDE

VEYSEL DAYAN

241

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

DÜZAĞAÇ

BELDE

HÜSEYİN IŞIK

242

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

KILIÇARSLAN

BELDE

HALİL ÇELEBİ

243

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

SERBAN

BELDE

VEDAT KÖSE

244

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

TINAZTEPE

BELDE

İSMAİL KARAGÖZ

245

AFYONKARAHİSAR

SULTANDAĞI

YEŞİLÇİFTLİK

BELDE

ÖZKAN ALKIN

246

AĞRI

ELEŞKİRT

TAHİR

BELDE

HALİS DURSUN

247

AĞRI

ELEŞKİRT

YAYLADÜZÜ

BELDE

HAKİM TAŞDEMİR

248

AĞRI

ELEŞKİRT

YÜCEKAPI

BELDE

OĞUZHAN MURAT

249

AĞRI

PATNOS

DEDELİ

BELDE

AHMET IŞIK

250

BAYBURT

MERKEZ

ARPALI

BELDE

AYDIN IRMAK

251

BİTLİS

MERKEZ

YOLALAN

BELDE

MEMDUH DENİZ

252

BİTLİS

ADİLCEVAZ

AYDINLAR

BELDE

TEKİN DURSUN

253

BİTLİS

AHLAT

OVAKIŞLA

BELDE

İLHAMİ GÖKBULAK

254

BİTLİS

GÜROYMAK

GÖLBAŞI

BELDE

ETEM SOLMAZ

255

BİTLİS

GÜROYMAK

GÜNKIRI

BELDE

ÖMER AYLÜÇTARHAN

256

BİTLİS

MUTKİ

KAVAKBAŞI

BELDE

BURAK GÜLEK

257

BURDUR

ÇAVDIR

SÖĞÜT

BELDE

AYHAN YURDASİPER

258

ÇANAKKALE

MERKEZ

KEPEZ

BELDE

SERKAN ÖN

259

ÇANAKKALE

AYVACIK

KÜÇÜKKUYU

BELDE

GALİP DEMİR

260

ÇANAKKALE

EZİNE

GEYİKLİ

BELDE

DOĞAN LABAR

261

ÇANAKKALE

GELİBOLU

EVREŞE

BELDE

FATİH ERER

262

ÇANAKKALE

LAPSEKİ

ÇARDAK

BELDE

MEHMET UYANIK

263

ÇANAKKALE

LAPSEKİ

UMURBEY

BELDE

ALİYE ERTOPÇU

264

ÇANAKKALE

YENİCE

KALKIM

BELDE

ÖZGÜR DEMİRTAŞ

265

ÇANKIRI

ATKARACALAR

ÇARDAKLI

BELDE

OSMAN ÇİĞDEM

266

ÇANKIRI

ÇERKEŞ

SAÇAK

BELDE

İSA YAZIBAŞI

267

ÇANKIRI

ORTA

YAYLAKENT

BELDE

MURAT ÇAVUŞ

268

EDİRNE

KEŞAN

BEĞENDİK

BELDE

HÜSEYİN ŞENTÜRK

269

ERZİNCAN

MERKEZ

ÇAĞLAYAN

BELDE

SEYİT BATTAL TOSUN

270

ERZİNCAN

MERKEZ

MOLLAKÖY

BELDE

HÜSEYİN AYTEKİN

271

ERZİNCAN

MERKEZ

YAYLABAŞI

BELDE

MUSTAFA CANPOLAT

272

ERZİNCAN

ÜZÜMLÜ

ALTINBAŞAK

BELDE

ÖMERCAN KARATEPE

273

GİRESUN

BULANCAK

AYDINDERE

BELDE

ÖMER AYDOĞDU

274

GİRESUN

BULANCAK

KOVANLIK

BELDE

SEFA ARTUL

275

GİRESUN

GÖRELE

ÇAVUŞLU

BELDE

ENVER ORKUN ŞEN

276

GÜMÜŞHANE

KELKİT

DEREDOLU

BELDE

ÖKKEŞ ALKAN

277

GÜMÜŞHANE

KELKİT

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BELDE

ŞERİF ÖZER

278

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279

HAKKARİ

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DURANKAYA

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HAMİT ALTUN

280

ISPARTA

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281

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BELDE

MUSTAFA DURMUŞ

282

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283

KARS

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BELDE

ATALAY TAZEGÜL

284

KIRKLARELİ

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İĞNEADA

BELDE

MURAT BABAT

285

KIRKLARELİ

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BELDE

İSMAİL GÖK

286

KÜTAHYA

GEDİZ

ESKİGEDİZ

BELDE

MUSTAFA ARSLAN

287

KÜTAHYA

SİMAV

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BELDE

İSMAİL YILDIZ

288

KÜTAHYA

SİMAV

GÜNEY

BELDE

AHMET ÇAVDAR

289

KÜTAHYA

SİMAV

KUŞU

BELDE

MURAT GÜNTAŞ

290

KÜTAHYA

SİMAV

NAŞA

BELDE

MEHMET ÖZDEMİR

291

KÜTAHYA

TAVŞANLI

BALIKÖY

BELDE

AHMET ARTUN

292

KÜTAHYA

TAVŞANLI

KURUÇAY

BELDE

SERKAN AKTAŞLI

293

KÜTAHYA

TAVŞANLI

TEPECİK

BELDE

ALİ ÇAKIR

294

KÜTAHYA

TAVŞANLI

TUNÇBİLEK

BELDE

MUSTAFA DÜZGÜN

295

MUŞ

MERKEZ

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BELDE

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296

MUŞ

MERKEZ

KIRKÖY

BELDE

BİLAL ŞAHİN

297

MUŞ

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BELDE

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298

MUŞ

MERKEZ

KONUKBEKLER

BELDE

FATİH GÜNDOĞDU

299

MUŞ

MERKEZ

SERİNOVA

BELDE

ŞAH İSMAİL YALINKILIÇ

300

MUŞ

MERKEZ

SUNGU

BELDE

YAŞAR TAN

301

MUŞ

MERKEZ

YAYGIN

BELDE

EMRAH GÖZCÜ

302

MUŞ

MERKEZ

YEŞİLOVA(YAĞCILAR)

BELDE

İNAN YİĞİT

303

MUŞ

BULANIK

ELMAKAYA

BELDE

BİRKAN MAMAK

304

MUŞ

BULANIK

ERENTEPE

BELDE

ABDURRAHMAN DAŞDEMİR

305

MUŞ

BULANIK

RÜSTEMGEDİK

BELDE

VOLKAN DURMUŞ

306

MUŞ

BULANIK

SARIPINAR

BELDE

OKTAY AKDENİZ

307

MUŞ

BULANIK

UZGÖRÜR

BELDE

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308

MUŞ

BULANIK

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BELDE

ERDİNÇ POLAT

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MUŞ

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BELDE

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310

MUŞ

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311

MUŞ

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KONAKKURAN

BELDE

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312

NEVŞEHİR

MERKEZ

ÇAT

BELDE

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NEVŞEHİR

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BELDE

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314

NEVŞEHİR

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NEVŞEHİR

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NİĞDE

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TOKAT

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BOĞAZLIYAN

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347

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ÇAYIRALAN

KONUKLAR

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ERKAN ŞAHAN

348

YOZGAT

ÇEKEREK

ÖZÜKAVAK

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ÇETİN BAYAZİT

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SARAYKENT

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350

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SARIKAYA

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YOZGAT

SORGUN

ARAPLI

BELDE

ADEM ERTUĞRUL

352

YOZGAT

SORGUN

BAHADIN

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353

YOZGAT

SORGUN

EYMİR

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SORGUN

DOĞANKENT

BELDE

İBRAHİM AYGÜL

355

YOZGAT

KADIŞEHRİ

HALIKÖY

BELDE

HÜSEYİN MURAT

356

ZONGULDAK

MERKEZ

BEYCUMA

BELDE

ERDİNÇ BIÇAKÇI

357

ZONGULDAK

MERKEZ

ELVANPAZARCIK

BELDE

ERDEM AKGÖZ

358

ZONGULDAK

MERKEZ

KARAMAN

BELDE

CEVDET ALADAĞ

359

ZONGULDAK

ALAPLI

GÜMELİ

BELDE

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360

ZONGULDAK

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AKSARAY

MERKEZ

YEŞİLTEPE

BELDE

KADİRHAN KARAMAN

378

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DEMİRCİ

BELDE

RAMAZAN ÖZER

379

AKSARAY

GÜLAĞAÇ

SARATLI

BELDE

BÜLENT KIYAK

380

KARAMAN

ERMENEK

GÜNEYYURT

BELDE

AHMET ARI

381

KARAMAN

SARIVELİLER

GÖKTEPE

BELDE

MEHMET YAKIN

382

KIRIKKALE

DELİCE

ÇERİKLİ

BELDE

YAŞAR BALKAŞ

383

BATMAN

MERKEZ

BALPINAR

BELDE

ŞAHİN PEYÇİ

384

BATMAN

BEŞİRİ

İKİKÖPRÜ

BELDE

VEYSEL DEMİRSOY

385

BATMAN

GERCÜŞ

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ZÜKRÜLLAH ÇELİKAL

386

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OKAN ÇETİN

387

BATMAN

SASON

YÜCEBAĞ

BELDE

AHMET HALİT AÇIK

388

ŞIRNAK

MERKEZ

KASRİK

BELDE

CELAL GÜNGÖR

389

ŞIRNAK

GÜÇLÜKONAK

FINDIK

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AHMET İLHAN

390

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İDİL

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NEVAF DEMİREL

391

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SIRTKÖY

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AHMET YILDIRIM

392

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SİLOPİ

ÇALIŞKAN

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393

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395

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ULUDERE

ŞENOBA

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HASAN BABAT

396

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ULUDERE

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397

YALOVA

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BELDE

ARSLAN ÇEVİK

398

YALOVA

ALTINOVA

SUBAŞI

BELDE

İSRAFİL AKBAŞ

399

YALOVA

ÇINARCIK

KORU

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SEDAT SEÇGİN

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YALOVA

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TAŞKÖPRÜ

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DÜZCE

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