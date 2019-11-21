Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriyeliler ülkesine dönmeye başladı. Yaptığımız harekatlar sonucunda terör koridoru oluşturma meselesi bittiği bildirildi.

Açıklamada "Suriye Milli Ordusu'nun El Kaide'ci falan olmaları söz konusu değil. Amaç ülkelerini kurtarmak. Ödemeleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılmıyor" ifadelerine yer verildi

"ASKERLİK SÜRESİNİN DÜŞMESİNDE ZAAFİYET SÖZKONUSU DEĞİL"

"MKE'nin özelleştirilmesi" iddialarına ilişkin, "söz konusu değil" ifadelerini kullanan Akar, "Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek." dedi. Bakan Akar, ayrıca "Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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