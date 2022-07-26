Farklı bölgelerdeki yerel istihbarat faaliyetleriyle son yıllarda başarılı operasyonlara imza atan MİT, uzun süren takipler ve anlık istihbaratlar sonucu çok sayıda terörist faaliyeti eyleme dönüşmeden bertaraf etti.

MİT'in son yıllarda terörle kaynağında mücadele doğrultusunda geliştirdiği yöntem, teknik ve beşeri kapasite artışı PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri üzerinde büyük baskı oluşturuldu.

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) 1 Ocak 2019 ile 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin de arasında olduğu teröristlere yönelik operasyonlarda örgütlerin sözde istihbarat gücüne darbe vurularak planları deşifre edildi.

Bu istihbaratları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile paylaşan Teşkilat, güvenlik güçleriyle koordineli yaptığı operasyonlarda, örgütlerin "güvenli bölge" olarak nitelediği yerlerde bölgelerde dengeleri değiştirdi.

Son olarak terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç MİT tarafından özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar ile Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik 2015'teki terör saldırısının firarı son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik'in de aralarında olduğu 8 terörist yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT tarafından bu yıl 9 Haziran'da Irak'ın Gara bölgesinde PKK/KCK'lı 3 terörist, 19 Haziran'da terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Irak'ın Süleymaniye kentinde Hüseyin Şibli, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 17 ve 21 Haziran'da 5 terörist, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde 24 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

İran istihbaratının bazı muhalif isimleri Türkiye'den kaçırma planlarına taşeronluk yapan 14 şüpheli, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat 2022'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan, 17 Temmuz 2022'de etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi "Berfin Nurhak" kod adlı Hanım Demir, 4 Temmuz 2022'de öldürüldü.

MİT, PKK/KCK'nın, Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını alması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 12 Mayıs 2021'de düzenlediği yaptığı harekatla eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT ve TSK'nın 24 Nisan 2021'de Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, KCK'nın sözde en üst yönetim mekanizması "KCK Yürütme Konseyi" ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG konsey üyesi olan Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı öldürüldü.

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, Türkiye'de eylem hazırlığı için bir toplantıya katılacağı tespit edilen, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan'daki Lavrion kampından katılan "Karker Kürecik" kod adlı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist, MİT tarafından 22 Şubat 2021'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde 2 Şubat 2021'de Kandil'de düzenlediği operasyonda, 1999 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer alan "Renas Aydın" kod adlı Ömer Aydın öldürüldü.

PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed ve beraberindeki terörist, 17 Mayıs 2021'de MİT ve TSK'nin koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolündeki Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, 10 Şubat 2021'de MİT'in operasyonuyla yurt dışında yakalandı.

MİT ve TSK tarafından 31 Mayıs, 17 Ağustos, 9 Aralık, 13 Aralık ve 29 Aralık 2021'de Gara'da düzenlenen operasyonlarda 31 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT koordineli çalışması sonucu 16 Ağustos 2021'de Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, 28 Ağustos 2021'de Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, 27 Eylül 2021'de Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/KCK mensubu ve 2 Ekim 2021'de 3 PKK mensubu, operasyonlarda öldürüldü.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı Hakan Ateş, 22 Haziran 2021'de MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Terörist Ateş'in PKK'nın yurt içindeki uzantılarından YDG-H içerisinde örgütün eylemleri ile örgüte katılımları organize ettiği, bölücü örgütün Hakurk'taki lojistik faaliyetlerinin sorumlularından olduğu öğrenildi.

MİT Başkanlığı ve TSK ortak operasyonuyla 24 Mayıs 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki gri listede aranan PKK'lı "Zagros" kod adlı Selahattin Dede ile beraberindeki PKK/YPG mensubu 3 teröristi 29 Mayıs 2021'de öldürüldü.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi.

MİT ve TSK'nın 1 Ekim 2021'de Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu "Delil Siirt" kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi. Terörist Arıtürk'ün, PKK/KCK'nın Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullandığı füze ve ağır silah mühimmatını temin etmekle görevli olduğu belirlendi.

Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen 2'si İran ajanı 8 kişi, MİT ve Van Emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül 2021'deki operasyonuyla yakalandı.

MİT tarafından 3 Eylül 2021'de düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu, Metina'da, 9 Eylül 2021'de eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı 3 terörist, 20 Eylül ve 26 Eylül 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerinde 2 PKK/KCK mensubu, Metina'da 7 Ekim 2021'de düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist, 7 ve 11 Ekim 2021'de Metina'da PKK/KCK mensubu 5 terörist, 7 Aralık 2021'de Kandil'de 2 PKK/KCK'lı terörist düzenlenen operasyonlarda öldürüldü.

Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları tespit edilen diğer 2 PKK hücresi de yakından izlendi. PKK'lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla 13 ve 14 Ağustos'ta düzenlenen 2 farklı operasyonda, üst düzey 6 "PKK özel güç ve istihbarat mensubu" öldürüldü.

PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan Zinar kod adlı Fadıl Ekinci, MİT tarafından Irak Zap alanında 8 Nisan 2020'de gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın en üst karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi "Hacer Guyi / Hacer Hilal" kod adlı Nazife Bilen, 30 Mart 2020'de MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Kaynaklar, Bilen'in bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

PKK kadın yapılanmasının sözde en üst karar organı Kürdistan Kadınlar Birliği (KJK) yönetim konseyi üyesi Ayten Amed kod adlı Halide Tarı, 9 Mart 2020'de MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde 25 Şubat 2020'de yapılan operasyonda etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'NIN SÖZDE "KURYE SORUMLUSU" ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kurye sorumlusu "Dıhlaz" kod adlı Hizret Çalkın ile yanındaki teröristleri, 24 Kasım 2020'de Irak'ın kuzeyinde nokta atışıyla öldürdü.

Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde 15 Ocak 2020'de icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist, 10 Mart 2020'de Kandil'de hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist, 1 Mayıs 2020'de Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

2019'DA KANDİL'DE DEFA ÜST DÜZEY PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat ve şoförü, 2019'da eylülün ikinci yarısında Irak/Kandil’de MİT ile TSK’nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK ortak operasyonunda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindeki Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın arasında olduğu, örgütün tepe kadrosundaki teröristler, 21 Mart 2019'da Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), MİT ve TSK ortak operasyonuyla 27 Haziran 2019'da etkisiz hale getirildi. Operasyon, PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin 17 Temmuz 2019'da şehit edildiği saldırının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Doğan Nurhak kod adlı Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın 24 Temmuz 2019'daki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Ünal'ın etkisiz hale getirilmesi, Kandil bölgesinde örgütün sözde üst düzey isimlerine yönelik ikinci operasyon oldu.

Norveç'te sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK'lı terörist M.S, MİT ve emniyet birimlerince 27 Temmuz 2019'da düzenlenen ortak operasyonla Bursa'da yakalandı.

MİT ve TSK'nın, 19 Ağustos'ta PKK'nın Kandil'deki eğitim faaliyetleri için kullandığı bir binaya ortak düzenlediği operasyonda, imha edilen binanın içerisinde kırmızı kategoride aranan sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Pelşin Tolhildan" kod adlı Gülüzar Tural ile örgütün kadın yapılanması KJK'nın sözde en üst karar organı Yürütme Konseyi Üyesi "Dr. Jiyan Garzan" kod adlı Saliha Kaytar'ın da bulunduğu belirlendi.

ERBİL SALDIRISININ PLANLAYICILARINA SINIR ÖTESİ OPERASYON

MİT, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'ye yönelik 17 Temmuz 2019'daki saldırının planlayıcılarına yönelik operasyon düzenledi. MİT ve TSK, PKK'nın sözde özel kuvvetler ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) sorumlularından, "mavi kategori"de aranan "Botan" kod adlı Hacı Kurhan ile "Kendal" kod adlı Metin Akgün'e 30 Temmuz 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Gara alanında araçla hareket halindeyken operasyon düzenledi. Operasyonda, Kurhan ve Kendal etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla 16 Eylül 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lıdan birinin PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren, hakkında mahkeme tarafından yakalama ve tutuklama kararı bulunan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.