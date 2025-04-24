MSB'den Hava Harp Okulu açıklaması Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınacağı iddiaları ve Konya'da yaşanan Peç olayına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkin görevlerini icra ettiği ve hiç olmadığı kadar şeffaf olduğu bu dönemde Bakanlığımızdan konuyla ilgili bilgi talep edilmeden yapılan haber, paylaşım ve yorumların maksatlı ve art niyetli olduğu aşikardır. Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan hiçbir iftira, karalama ve yalan kampanyası amacına ulaşamayacaktır." ifadeleri kullanıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:05 facebook

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