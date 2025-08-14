MSB: SDG, anlaşma şartlarını yerine getirmedi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, "10 Mart 2025 tarihinde Suriye Hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG, anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir." ifadelerini kullandı

