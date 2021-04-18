Muğla'da art arda orman yangını! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Muğla'da dün akşam saatlerinde 3 ayrı ilçede art arda çıkan orman yangınları korkuttu.

İlk yangın Kavaklıdere Menteşe Mahallesi Sazak mevkiinde başladı. Kısa bir süre sonra Menteşe ilçesi Yılanlı bölgesi Çamoluk ve Göktepe mahallelerinin arasında yer alan ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Her iki yangına da Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir, Menteşe ve Kavaklıdere Belediyesine ait iş makineleri ile su tankları müdahale etti.

4 SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Göktepe ve Çamoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Aydın ve Denizli'den takviye ekipler geldi. Yangına, 45 arazöz, 5 itfaiye ve 150 orman işçisiyle müdahale edildi. Çevredeki vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ile Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de çalışmaları yakından takip etti. Kavaklıdere Sazak mevkiindeki orman yangını 4 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Menteşe Yılanlı bölgesindeki yangın ise şiddetli rüzgar ve bölgeye arazözlerin girememesi nedeniyle kontrol altına alınmasında güçlük yaşandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN KONTROL ALTINDA

Gece saatlerinde bölgeye çok sayıda iş makinesi ve arazöz sevk edilirken, alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmediği açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Menteşe ilçesi Çamoluk mevkisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Muğla Menteşe Yılanlı Çamoluk mevkisinde çıkan orman yangını Orman Genel Müdürlüğümüz ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

BODRUM'DA DA MAKİLİK VE OTLUK ALAN YANDI

Kentin Bodrum ilçesinde de, makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Turgurteis Mahallesi Bayrak Tepesi mevkisinde dün saat 22.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine giden ekipler, rüzgarla geniş bir alana yayılan yangına müdahale etmekte zaman zaman güçlük çekti.

Bölgedeki trafo ve elektrik panolarına da sıçrama tehlikesi bulunan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışması başlatıldı.