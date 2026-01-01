Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Muğla haberleri: Menteşe'deki ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine'de yakalanıp tutuklandı | Son dakika haberleri

        Menteşe'deki ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine'de yakalanıp tutuklandı

        Muğla'da geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası meydana gelmişti. Kazada 24 yaşındaki Cihan Özbay hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Çine'de yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 01.01.2026 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aranan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde 25 Aralık’ta meydana gelen ve 24 yaşındaki Cihan Özbay’ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

        OTOMOBİL, TIR'A ARKADAN ÇARPTI

        İHA'daki habere göre kaza; 25 Aralık'ta gece saatlerinde, otomobilin yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelmişti.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada otomobilde bulunan Cihan Özbay olay yerinde yaşamını yitirdi.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen bir şüpheliye yönelik jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

        ÇİNE'DE YAKALANDI

        Yapılan incelemelerde, Fatih S.’nin, aracıyla kazaya karışıp olay yerinden ayrıldığı ve aracını çekici yardımıyla Aydın’ın Çine ilçesine götürdüğü belirlendi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Çine’de yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

        TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen Fatih S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'taki kazada ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı; 'Diğer şoför rahatsız sen gel' demişler

        ESENYURT'ta pazara giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü kazasında hayatını kaybeden şoför Niyazi Çelik (61), Ahmet Kandemir (44) ve Hacer Çakmakçı'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şoför Niyazi Çelik'in (61)'in cenazesi Esenyurt'ta öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ahmet Kandemir'in (44) cenazesi ise Pazartesi günü Sinop'un Durağan ilçesinde toprağa verilecek. Diğer yandan, şoför Niyazi Çelik'in olay günü izinli olmasına rağmen 'Diğer şoför rahatsız sen gel' dedikleri için servis taşımacılığı yapmaya gittiği ortaya çıktı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        #Muğla
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Mamdani yemin etti
        Mamdani yemin etti
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!