Esenyurt'taki kazada ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı; 'Diğer şoför rahatsız sen gel' demişler

ESENYURT'ta pazara giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü kazasında hayatını kaybeden şoför Niyazi Çelik (61), Ahmet Kandemir (44) ve Hacer Çakmakçı'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şoför Niyazi Çelik'in (61)'in cenazesi Esenyurt'ta öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ahmet Kandemir'in (44) cenazesi ise Pazartesi günü Sinop'un Durağan ilçesinde toprağa verilecek. Diğer yandan, şoför Niyazi Çelik'in olay günü izinli olmasına rağmen 'Diğer şoför rahatsız sen gel' dedikleri için servis taşımacılığı yapmaya gittiği ortaya çıktı. (DHA)