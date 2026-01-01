Menteşe'deki ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine'de yakalanıp tutuklandı
Muğla'da geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası meydana gelmişti. Kazada 24 yaşındaki Cihan Özbay hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Çine'de yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde 25 Aralık’ta meydana gelen ve 24 yaşındaki Cihan Özbay’ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.
OTOMOBİL, TIR'A ARKADAN ÇARPTI
İHA'daki habere göre kaza; 25 Aralık'ta gece saatlerinde, otomobilin yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelmişti.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobilde bulunan Cihan Özbay olay yerinde yaşamını yitirdi.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen bir şüpheliye yönelik jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.
ÇİNE'DE YAKALANDI
Yapılan incelemelerde, Fatih S.’nin, aracıyla kazaya karışıp olay yerinden ayrıldığı ve aracını çekici yardımıyla Aydın’ın Çine ilçesine götürdüğü belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Çine’de yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen Fatih S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.