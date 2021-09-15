İnce'den çoklu aday önerisi 0:00 / 0:00

Parti tüzüğü gereği cumhurbaşkanı adayının üyeler tarafından belirleneceğini belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce “Aday adayıyım, adayımızı üyelerimiz belirleyecek” dedi. Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimine çoklu adayla gitmesi gerektiğini söyleyen İnce, “Kılıçdaroğlu, Akşener ayrı ayrı aday olmalı, HDP ayrı aday çıkarmalı” dedi. İnce, “Memleket Partisi bir ittifak çatısı altında yer alacak mı?”, nasıl bir strateji izleyecek sorularını da yanıtladı.

17 Mayıs'ta kurulan Memleket Partisi 1. Olağan Kurultayı’na hazırlanıyor. Muharrem İnce kurultay hazırlıkları sürerken, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Baskın seçim öngörmediğini ve 2022 sonbaharından önce bir seçim beklemediğini söyleyen İnce, yine de seçim dedikoduları nedeniyle kurultay hazırlıklarını hızlandırdıklarını belirtti.

"İLK HEDEFİMİZ 100 BİN ÜYE VE 100 BİN İMZA İLE CUMHURBAŞKANI ADAYI"

İnce, “Erken seçim dedikoduları var. Açıkta kalmak istemedik, seçime girmek istiyoruz. 15 bin civarında üyemiz var, çok yeniyiz. Kurultay sonrasında üye kampanyasını başlatacağız. İlk hedefimiz 100 bin üye yapmak, 100 bin imza ile de cumhurbaşkanı adayı. Muharrem İnce cumhurbaşkanı aday adayıdır, adaydır diyemiyorum partimizin adayını üyelerimiz belirleyecek. Bu iktidarın değişmesi lazım. Biz iddialıyız. Bu bir kadro hareketi. Kurultaydan sonra memleket yollarına düşeceğiz, karış karış dolaşacağız. ‘Ne Cumhur ne Millet tek yol memleket’ sloganıyla hareket ediyoruz” dedi.

"TEK ADAY MATEMATİK BİLMEYENLERİN İŞİ"

“Kesinlikle çoklu aday, tek aday önerisi matematik bilmeyenlerin işi, tek adayla gidilmesi doğru değildir” diyen İnce, “Aday arttıkça katılım artıyor, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ayrı ayrı aday olmalı. HDP kendi adayıyla çıkmalıdır. Buna rağmen Erdoğan 50 artı 1'i alıyorsa zaten yapılacak bir şey yok. Bu adaylar söz vermeliler ikinci tura kim kalırsa onun için destek veririm diye... Çatı adayla gidilmesi katılımı düşürecektir. ‘İktidar yıprandı, nasıl olsa gidecekler, kim olsa kazanır’ anlayışı yanlıştır” ifadelerini kullandı.

"SEÇİME YAKIN İTTİFAKA BAKARIZ"

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin bir ittifak çatısı altında yer alıp almayacağı, 3’üncü ittifak arayışının gündemlerinde olup olmadığı sorularını da yanıtladı:

“Biz seçime tek başına gitmenin koşullarını zorlayacağız. İttifaklar seçime yakın olur. Ortada bir seçim yokken ittifak açıklamalarını yanlış buluyorum. Memleket Partisi’nin amacı 50 artı 1'i almaktır. Zamanı gelince ittifak kurulabilir ama şimdilik böyle bir niyetimiz yok. Seçime yakın ittifaklara bakarız” diye konuştu.

"SİSTEMİN ADIYLA DEĞİL ÖZÜYLE UĞRAŞIYORUM"

Millet İttifakı’nın seçime güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle gittiğinin hatırlatılması üzerine İnce sistem tartışmasını da değerlendirdi:

“Dünya siyaset literatüründe cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir şey yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistem de yok. İkisi de ucube. Önemli olan güçler ayrılığıdır bir sistemde, adına takılmayın. Güçler ayrılığı varsa o sistem doğru bir sistemdir, değilse doğru bir sistem değildir. Türkiye'de güçler ayrılığı yok. Bugünkü sistem yıldızlı kötü, ama geçmişteki sistem de kötüydü. Sistemin adıyla değil özüyle uğraşıyorum, güçler ayrılığı olursa onu destekleyeceğiz.”

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI ÇOK YERİNDE"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ın son dönemki açıklamalarına ve laiklik tartışmalarına da değinen İnce şunları söyledi.

“Diyanet İşleri Başkanı'nın bir rozeti eksik. Bu adam siyaset yapıyor. Canına okuyorlar sistemin muhalefete de kurdele tutturuyorlar, bunları doğru bulmuyorum. Laiklik can damarımızdır. Müslümanlar şunu bilmelidir ki, 2 milyarlık Müslüman dünyasına baksınlar laikliğin farkını orada anlarlar. Asıl Müslümanlara lazım laiklik. Kadınlarımıza sesleniyorum, bakın Afganistan'a ibret alın. Onun için sinir uçlarıyla oynamamak lazım. Sayın Bahçeli ile pek anlaşamayız ama bu konudaki açıklamasını çok yerinde buldum. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu kadar işin içinde olması, bu kadar siyaset arenasının içinde olmasından rahatsızlık duyuyorum.”

Baraj tartışmasına değinen İnce, “Yüzde 5- yüzde 7- yüzde 10 bunlara takıntılı değiliz. Aşacağımızı düşünüyoruz” dedi.