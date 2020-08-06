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Muharrem İnce'nin çıkışının perde arkası

Muharrem İnce'nin yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddiaları siyaset gündeminin bir numaralı konusu... Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Muharrem İnce'nin çıkışının perde arkasını kaleme alırken, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik 'Evine dön' çağrısını değerlendirdi. Bülent Aydemir'in yazısı...

Muharrem İnce
Bülent Aydemir

CHP'nin son seçimde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin, parti kurma ya da CHP'den bağımsız yeni bir hareket başlatma yönündeki iradesi, Ankara gündeminde önümüzdeki süreçte en çok tartışılacak ve artçı şokları olacak bir konu gibi duruyor. Bunun gibi muhalefet bloğunu, Millet İttifakı'nı çatlatmaya yönelik başka girişimler de bekleniyor. İktidar partisinden DEVA ve Gelecek Partisi gibi iki muhalif hareket çıkarken, İYİ Parti de MHP'den ayrışıp çıkan bir hareketti. Sıra CHP'den çıkacak bir harekete geldi. Önümüzdeki süreçte HDP'ye alternatif bir parti de çıkarsa kimse şaşırmasın...

YENİ OLUŞUMLARIN AMACI

Yeni çıkan partiler ve hareketler, hem ittifakları zorunlu kılan ve tek başına seçime girmeyi zorlaştıran yeni sistemin sonucu hem de siyasetteki ihtiyaçların bir gereği. Geldiğimiz noktada seçmen, siyasetten umudunu kesmiş gibi görünüyor. Kararsızların oranı artarken, geleceğe dönük belirsizlik dikkat çekiyor. 2023'teki seçimde ilk kez oy kullanacak 7 milyon genç seçmenin de ne yönde tercih kullanacağı siyasi partiler tarafından kestirilemiyor. Siyaset sınıfı, maalesef bu gençleri anlamakta zorlanıyor.

Tıkanan siyaset, toplumun perakende taleplerine yanıt vermekte zorlanıyor. Bu, iktidar için de muhalefet için de geçerli. Muharrem İnce, bu yüzden, "Ben parti kurarsam, geçmişte siyasette yer almış olanlarla değil yeni yüzlerle yola çıkacağım" diyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da bu argümanla yola çıkıyor ve "İktidardan olduğu kadar muhalefetten de umut yok" deyip siyaset yapıyorlar. Henüz seçim ortamında değiliz ancak Türkiye'nin en büyük seçmen grubunun, "Kararsızlar", "Çıkışsızlar" ve "Kaygılılar" olduğu net şekilde görülüyor.

İTTİFAKLAR VE MUHARREM İNCE'NİN ROLÜ

Sistemde revizyon olmaz, yüzde 51'le seçilme şartı, iki turlu seçim sistemi değişmezse yeni partilerin, yeni isimlerin ve yeni ittifak modellerinin siyasi hayatımıza girmesi kaçınılmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işi riske etmemek adına ikinci tura bırakmadan ilk turda kazanmak istiyor ve yüzde 51'i yakalayamama ihtimalini de gözeterek ittifakı genişletme amacında.

Arada bir Türkiye İttifakı gibi söylemlerle bazı siyasi çıkışlara tanıklık ediyoruz. Cumhur İttifakı'nı büyütmek ve istenilen siyasi çoğunluğa ulaşabilmek için Millet İttifakı tarafında konsolidasyonu önlemek, yeni kurulan partilerin de burada toplanmasının önüne geçmek gerekiyor. Siyasi hedef; orada CHP'yi ve HDP'yi yalnız bırakmak. Bu, Cumhur İttifakı'na söylem üstünlüğü kazandıracağı gibi siyasi yelpazede çeşitlilik de sağlayacak.

Muharrem İnce gibi CHP'den kopmuş bir ismin Cumhur İttifakı içinde ya da yakınında bulunması, "Sosyal demokratları de temsil ediyoruz" gibi bir argüman kazandırabilir. Muharrem İnce'nin siyaseten tehdit ettiği yer CHP değil, Millet İttifakı'dır.

DEVLET BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ

İYİ Parti, Millet İttifakı'nın yumuşak karnıdır. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Lideri Devlet Bahçeli de biliyor. AK Parti, bu konjonktürde HDP'yi yanına alarak yürüyemez. İYİ Parti ise bir şekilde Millet İttifakı'ndan koparılırsa amaç gerçekleşmiş olur. Muharrem İnce ve hareketi başarılı olursa İYİ Parti'nin siyaset zemini ve tabanı çökebilir.

Arada bir AK Parti ile İYİ Parti arasında flörtleşmeler olduğuna dair dedikodular da çıkmıyor değil. Bahçeli'nin sözlerini bu kapsamda okumakta fayda var. Devlet Bahçeli Akşener'e, "Evine dön" derken ne MHP'ye, ne de Cumhur İttifakı'na dönmesini kastediyor. Bahçeli tam manasıyla Akşener'e, "Evine dön. Hiç olmazsa İYİ Parti'deki arkadaşlara ben MHP'ye dönün diye çağrı yapabilirim. Siyasetimize kaldığımız yerden devam ederiz" diyor.

Millet İttifakı dağılırsa bundan Cumhur İttifakı'nın etkilenmemesi beklenemez. Millet İttifakı dağılırsa, o zaman AK Parti, bazı konularda geçmişteki gibi sonuç odaklı hareket edebilir. Bahçeli'nin mesajları, aynı zamanda AK Parti içindeki bazı hareketlenmelere de mesaj olarak okunabilir. Önümüzdeki süreç, siyaseten çok hareketli ve renkli geçecek...

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