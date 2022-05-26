Mühendisin şüpheli ölümü! Masasında siyanür bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika... Korkun olay, Seyhan ilçesindeki F. Erçetin Apartmanı´nda meydana geldi. Jeofizik mühendisi Bülent Ateş´ten haber alamayan yakınları, apartmanın 2'nci katındaki ofisine gitti.

DHA'nın haberine göre, içeri giren yakınları Ateş'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Ateş´i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hayatını kaybeden Jeofizik mühendisi Bülent Ateş

Tedaviye alınan Ateş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Ofise giren polis ekipleri, masanın üzerinde siyanür olduğunu düşündükleri maddeyi tespit etti. Bunun üzerine ekipler, ofisin kapısını şeritle kapatıp, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen özel kıyafetli KBRN ekipleri binada ve çevresinde inceleme yaptı. Ateş´in kesin ölüm sebebinin otopsisinin ardından belirleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.