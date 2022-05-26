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Haberler Gündem 3. Sayfa Mühendisin şüpheli ölümü! Masasında siyanür bulundu - Son Dakika Haberleri
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Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı

Son dakika haberine göre Adana'da jeofizik mühendisi Bülent Ateş (34), yakınları tarafından ofisinde ölü bulundu. Korkunç olayda Ateş'in masasında siyanür bulunurken, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü´ne (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek ofiste inceleme yaptı

Mühendisin şüpheli ölümü! Masasında siyanür bulundu - Son Dakika Haberleri
Mühendisin şüpheli ölümü! Masasında siyanür bulundu
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DHA

Son dakika... Korkun olay, Seyhan ilçesindeki F. Erçetin Apartmanı´nda meydana geldi. Jeofizik mühendisi Bülent Ateş´ten haber alamayan yakınları, apartmanın 2'nci katındaki ofisine gitti.

DHA'nın haberine göre, içeri giren yakınları Ateş'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Ateş´i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hayatını kaybeden Jeofizik m&uuml;hendisi B&uuml;lent Ateş
Hayatını kaybeden Jeofizik mühendisi Bülent Ateş

Tedaviye alınan Ateş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Ofise giren polis ekipleri, masanın üzerinde siyanür olduğunu düşündükleri maddeyi tespit etti. Bunun üzerine ekipler, ofisin kapısını şeritle kapatıp, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen özel kıyafetli KBRN ekipleri binada ve çevresinde inceleme yaptı. Ateş´in kesin ölüm sebebinin otopsisinin ardından belirleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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