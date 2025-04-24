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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Ongun'un iki avukatı gözaltına alındı

        İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gizliliği ihlal' suçlamalarıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.04.2025 - 09:39 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:19
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        Ongun'un iki avukatı gözaltına alındı
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        İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı.

        Günel paylaşımında, "İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum. Savunma susturulamaz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

        AVUKAT KAZIM YİĞİT AKALIN DA GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre de avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ile "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

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        Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri Günel ve Akalın'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Serkan Günel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlığını yapıyor.

        Kazım Yiğit Akalın'ın ise yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını yaptığı öğrenildi.

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        #murat ongun
        #Serkan Günel
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