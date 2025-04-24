İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı.

Günel paylaşımında, "İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum. Savunma susturulamaz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

AVUKAT KAZIM YİĞİT AKALIN DA GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre de avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ile "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

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Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri Günel ve Akalın'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.