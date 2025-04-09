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        Müsavat Dervişoğlu: Dava adamlığı gençleri hızara vermek değildir

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklu öğrenciler hakkında, "İYİ Parti olarak, başta partimizin hukukçu kurmaylarıyla tüm evlatlarımızı en kısa zamanda özgürlüklerine ve ailelerine kavuşturmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:49 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:49
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        "Dava adamlığı gençleri hızara vermek değildir"
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Dava adamlığı, reislik, güya büyük hedefler koymak, 20'li yaşlardaki gençleri hızara vermek değildir. Bu vicdansızlığı durdurun. Durdurabilirken durdurun ki o itiraz dalgası, sizi boğacak bir isyan seline dönüşmesin" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, giriş yaptığı sırada hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın 'Yarim Yarim' şarkısı salonda çalındı. Dervişoğlu, daha önce İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ile birlikte kürsüye çıktı. Arslan'ın tekrar İYİ Parti'ye katıldığını duyuran Dervişoğlu, "Hiçbir zaman gitmediği için kendisine 'Hoş geldin' demeyeceğim bir yol arkadaşım bugün yuvasına geri dönmüştür. Yakasına rozet de takmayacağım; çünkü yakasında İYİ Parti rozeti ile geldi" dedi.

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        'GENÇLERİMİZİ VATANLARINA KÜSTÜRMEYİN'

        Dervişoğlu, bayramın kimse için bayram olmadığını söyleyerek, "Özellikle haksız, hukuksuz ve keyfi şekilde tutuklu ve gözaltında bulunanlar için bayram değildi. Gençlerimiz için onların aileleri için bayram değildi. Hepsine bir kere daha selam olsun. Dava adamlığı, reislik, güya büyük hedefler koymak, 20'li yaşlardaki gençleri hızara vermek değildir. Bu vicdansızlığı durdurun. Durdurabilirken durdurun ki o itiraz dalgası, sizi boğacak bir isyan seline dönüşmesin. Saray kadıları size diyorum, partizanlık ve tek adamcılık bir kariyer yolu değildir. En çok da böyle olduğunu zannedenleri yok etmiştir. Siz gençlerin başını yerken, put bellediğiniz adamlar ayakta kalacak zannetmeyin. Makamlarınızın diyeti uğruna, çocuklarımıza dokunmaya kalkmayın. Kendi evlatlarınızı yurt dışında okutmak uğruna bu gençlerimizi vatanlarına küstürmeyin. Kendi akıl ve vicdan esaretinizin bedelini gençlerimizin esaretiyle ödemeye kalkmayın. Biz, İYİ Parti olarak, başta partimizin hukukçu kurmaylarıyla tüm evlatlarımızı en kısa zamanda özgürlüklerine ve ailelerine kavuşturmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

        Dervişoğlu, yargıyı eleştirerek, "Yargı bunlar için adaletin tecelligahı değil, siyasi hesapların nişangahıdır. Suçtan rant elde etme biçimi, rakipleri hapsetme yöntemi, hileli zarla düşeş atma işidir. İşte bu tezgahın neticesidir ki denetim ve takibe alınan hükümlü sayısı, yarım milyona dayanmıştır. Bu da yetmemiş olacak ki geçtiğimiz hafta, Emniyet Genel Müdürlüğü bir ihaleye çıkmıştır. 280 bin elektronik kelepçe alım ihalesi, tam 280 bin kelepçe. Eli kanlı teröristleri ve canileri affederken, öğrenci, gazeteci, hoca, tweet atan çocuk, amca, teyze demeden cezalar yağdırıyorsunuz. Peki şimdi neye hazırlanıyorsun Sayın Erdoğan? Muhalif dediğiniz Türk evlatlarına hapishaneler, Silivriler yetmedi, şimdi de evlere mi hapsedeceksiniz" dedi.

        'SURİYE'DE EL ELE VERECEKLER'

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine değinen Dervişoğlu, "2 gün önce Trump-Netanyahu görüşmesinde birçoklarını şaşırtan diyalog, bizleri hiç şaşırtmamıştır. Aynılar yine aynı yerdedir, ya ismiyle ya da cismiyle mutlaka bir aradadırlar. Erdoğan'ın, dostu Trump'la yeni maceralara açacağı yelkenler görünmüştür. Sadece onunla da değil, Netanyahu da aynı gemidedir. Şimdiden not ediyorum, bu üçünün birlikte poz verdiğini de göreceğiz. Emin olun çok da uzamayacak. Bu klarnetli senaryodaki set aşklarını, yakında mecburen ilan edecekler. Trump'ın şahitliğinde Suriye'de el ele verecekler. Gazze'nin, Gazzelilerin kanı üzerinde anlaşacaklar, İran'ın ABD elinde parçalanması üzerinde anlaşacaklar. Tüm bölgeyi kupon arazi diye gören tefeci bezirganlıkta anlaşacaklar. Irak Türkmenlerini nasıl yapayalnız bıraktılarsa, Suriye Türkmenlerini de aynı şekilde yapayalnız bırakacaklar. Trump rahibi nasıl aldıysa, yeni tavizlerini de öyle alacak. Çakma padişah, nasıl kapı arkasında el pençe duruyorsa, 'Emriniz başım üstüne' demeye de devam edecek. Ama sanmayın ki sonunda kötüler kazanacaktır. Türk milletinin 23 yıllık şamarı da işte öyle bir anda inecek ki Türk'ün 100 yıllık irade ile biriktirdiği, Kuvayımilliye şamarı hiç beklemedikleri anda suratlarında patlayacak. Gün gelecek yeni bir tarih yazılacaktır. Tarihi de talihi de yine Türk milleti değiştirecektir" ifadelerini kullandı.

        'VATANDAŞIN HALİNİ ANLADINIZ MI'

        Dervişoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

        "Bayram tatili vesilesiyle, alışveriş acemisi bakanların acıklı halini de izledik. Boykotun yerli ve milli olmadığını anlatmak için kendilerini telef ettiler. Etiketleri görünce, vatandaşın halini anladınız mı? Şimdi bayram ikramiyesi diye verdiğiniz 1000 lira zammı anladınız mı? Mart ayı enflasyonu ile emekli maaşlarından 1500 lira, asgari ücret ise yılbaşından bu yana 2 bin 200 lira eridi. Memurlar ise yaklaşık 6 bin lira kaybetti. Danışmanlarına cep telefonuyla market videosu çektiren bakanlara soruyorum. Şimdi vatandaşın halini anladınız mı? İngiliz vatandaşı yatırım danışmanı Sayın Mehmet Şimşek, sizi market ortamlarında göremedik. Sarayın İstanbul operasyonu ya da sizin tabirinizle 'İç şok' için yaktığınız 32 milyar doları yerine koymak için ne gibi yeni planlar peşindesiniz."

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