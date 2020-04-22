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SON DAKİKA! Mustafa Cengiz'den açıklama

Son dakika haberine göre; Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle maçlara ara verilen dönemde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Cengiz'in açıklamalarından satır başları:

"Sağlığım iyi. Yaşam bir tiyatro sahnesi... Hep beraberdik hocayla, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey'le... Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. 100'lerce mail geliyor. Görevi sürdürmeye çalışıyoruz. Yarın bana bir şey olursa, arkadaşlar bayrağı alır, devam eder.

Çok anlamlı bir bayram... Üç bayramın birleşmesinden oluşuyor. Cumhuriyete giden yolda çok önemli bir kilometre taşı. Çocuklar için bayram kutlayan tek ulusuz. Bu yıl maalesef korona olayına denk geldi. Yürekten kutluyorum.

Koronadan yaşamını yitiren kardeşlerimize, bütün insanlarımıza baş sağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyorum. Sağlık çalışanlarına, bilim adamlarına tek tek teşekkür ediyorum.

EKONOMİ

Hiç beklenmedik bir anda geldi. En büyük darbesi en büyüğe tabii. Çoktan çok azdan az gider diye bir söylem var. En yüksek yayın geliri, seyirci geliri bizdeydi. Bu maçların zararı 105 milyon TL yaklaşık. Gelecek yılla birlikte 230 milyon TL yükü var. Buna rağmen Galatasaray bunların altından kalkacak. Yönetimimiz gece gündüz çalışmakta, en kötü güne hazırlanmakta. Bunun üstesinden geleceğiz. Yönetim olarak özellikle söyleyeyim, ilk defa ek bütçe istemeden bir yılı bitiren bir yönetimiz. Yüzde 5'i aşınca ek bütçe istemek durumundasınız. İlk defa gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık. Koronavirüsten ötürü yeniden bütçe çalışması içerisindeyiz. Yeniden bir bütçe ve bu bittiğinde ilk fırsatta genel kurulun önüne getirme durumundayız. Çalışma içerisindeyiz.

Zor durumlarda her zaman kahramanlar olmuştur, fedakarlar olmuştur, kurtuluş savaşında olduğu gibi kendini öne atanlar olmuştur. Bu sıkıntılı süreci aşmak için oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Yönetim olarak resmi olarak istedik. Görüşmeler sürüyor. FIFA'nın belirlediği durumlar içerisinde bu süreci atlatacağız. Futbolcu kardeşlerimizle bu zorlu süreci atlatacağız.

Mevcut kadromuz yeterli, çok iyi bir kadro. Ligler başladığında yine şampiyonluğa yürüyecek bir kadro. Camiamıza uygun kadrolar her zaman kurarız. Bütün dünyada belli bir sürede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Toplumsal olarak, sektörel olarak geçerli. Biz de bu duruma en iyi şekilde beklentilere uygun şekilde hareket edeceğiz.

SPONSORLAR

Abdurrahim Bey'in programını ben de izledim. Çok duygu yoğun bir program. Sponsorluklar, amatörler gibi konulara girilmesi, yanlış anlaşılmalara neden olacak açıklamaları, yanlış yorumlandı. Sponsorların kendisi tepki verdi. Galatasaray bu duruma rağmen borsada çok iyi durumda. Borsaya yatırım yapanlar, o kağında arkasındaki mali gücü didik didik ederler. Hiç şakası yok. Bununla yaşayan insanlar var. Daha enterasanı tepkiyi veren bizim sponsorlarımız. Biz buradayız dediler. Yanlış anlaşıldı. 30'u aşkın sponsorumuz var. Maddi sıkıntı yaşayanlar olabilir. Belli bir süre opsiyon kullanamayacak olanlar da vardır. Bunun için de planlarımız var. 120 milyon TL civarında olan sponsorluk geliri şu an 250 milyon TL civarlarında. Kaç ekonomik buhran, kaç sıkıntı yaşadık, mücadeleden vazgeçmeyen bir toplumuz. Galatasaray da bu toplumun bana göre en önemli aktörlerinden biri. Mutlaka toparlanır."

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