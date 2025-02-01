Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 5 teğmen ve 3 disiplin amirine "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmesine ilişkin, "Kimse yaptığı disiplinsizliği Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz ya da meşru göstermeye çalışamaz, meşruiyet kazandıramaz." dedi.

Destici, Samsun'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, BBP'nin milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, sivil, İslami katılımcı kavramlarıyla öne çıkarak 32 yıl önce kurulduğunu söyledi.

Bu süre içerisinde devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanında durduklarına işaret eden Destici, "32 yıl içerisinde Büyük Birlik Partimiz milletin birliğinin ve kardeşliğinin kalesi olmuştur ve bundan sonra da Müslüman Türk milletinin birliğinin ve kardeşliğinin kalesi olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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Destici, Türkiye ve Türk milletinin özellikle 1960 darbesinden sonra pek çok kez darbelerle ve muhtıralarla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunlar maalesef binlerce kişinin mağduriyet yaşamasına sebep oldu. Aynı zamanda da milletimizin ve ülkemizin ekonomik, siyasi ve demokratik anlamda çok geriye gitmesine sebep oldu. Onun için Büyük Birlik Partisi olarak darbelerin karşısındayız. Türkiye'nin maalesef geçmiş yıllarında böyle kötü sabıkaları olmuştur, darbeler yaşanmıştır. Onun için Türkiye çok hassastır. Bugün Türkiye'de 5 teğmenin ve 3 subayın ihracı konuşuluyor. Türkiye geçmişte yaşadığı darbe süreçlerinden dolayı büyük hassasiyet yaşıyor. Yeni darbelere ya da darbelere zemin hazırlayacak ya da onları hatırlatacak her türlü davranışa da tahammülü olmadığını gösteriyor."

"ATATÜRK ÜZERİNDEN MİLLETİ AYRIŞTIRMAYA ÇALIŞANLAR BÜYÜK YANLIŞIN İÇİNDEDİRLER"

Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığına ve Kuvayimilliye'nin temellerini attığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

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"Türk milletinin her bir ferdinin elbetteki Kurtuluş Savaşı'nda atalarının emeği ve katkısı vardır. Gazi Mustafa Kemal Paşa hem Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanıdır hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanıdır hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk cumhurbaşkanıdır. Bundan dolayı da hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden milleti ayrıştırmaya çalışanlar büyük yanlışın içindedirler.