Türkiye Narin’in bulunmasına ilişkin umut dolu haberi bekliyor. Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına karşın hâlâ bulunamadı. Narin'in amcası 'kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı. 8 yaşındaki Narin ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Peki Narin bulundu mu? Kayıp Narin Güran nerede, yeni gelişme var mı, son durum ne?