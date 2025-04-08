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        Haberler Dünya Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz | Dış Haberler

        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınlanan video mesajında, İran ile nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğe yönelebileceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 18:11 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:35
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        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınlanan video mesajında, İran ile nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğe yönelebileceklerini ifade etti.

        Netanyahu, İran tüm nükleer tesislerini çalışmaz hâle getirmediği müddetçe anlaşmayı kabul etmeyeceklerini ifade ederken, ABD yönetimi ile İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

        NETANYAHU-TRUMP GÖRÜŞMESİ

        ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Trump, kendisinin açık ara İsrail'in görmeyi düşündüğü "en iyi başkan" olduğunu dile getirerek "Böyle olmak, benim için bir onurdur." ifadesini kullandı.

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        Özellikle İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Trump, "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." değerlendirmesini yaptı.

        Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere işaret ederek, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

        İran'la görüşmelerin başka ülkeler üzerinden gerçekleşmediğini vurgulayan Trump, "Eğer görüşmeler başarısız olursa, üzülerek söylüyorum ama İran büyük tehlike altına girer. Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

        Trump, anlaşma sağlanamaması halinde "İran için çok kötü bir gün olacağını" belirterek, yeni anlaşmanın biraz farklı ancak bir öncekinden çok daha güçlü olacağını dile getirdi.

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