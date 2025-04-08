Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınlanan video mesajında, İran ile nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğe yönelebileceklerini ifade etti.

Netanyahu, İran tüm nükleer tesislerini çalışmaz hâle getirmediği müddetçe anlaşmayı kabul etmeyeceklerini ifade ederken, ABD yönetimi ile İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

NETANYAHU-TRUMP GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisinin açık ara İsrail'in görmeyi düşündüğü "en iyi başkan" olduğunu dile getirerek "Böyle olmak, benim için bir onurdur." ifadesini kullandı.

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Özellikle İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Trump, "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." değerlendirmesini yaptı.