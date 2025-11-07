Habertürk
        Netanyahu ve 37 şüpheli hakkında yakalama emri

        Netanyahu ve 37 şüpheli hakkında yakalama emri

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında "Soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.

        Giriş: 07.11.2025 - 20:25 Güncelleme: 07.11.2025 - 21:29
        *Fotoğraf: EPA/ALEX KOLOMOISKY, temsilidir

