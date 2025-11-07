Netanyahu ve 37 şüpheli hakkında yakalama emri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında "Soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.
Giriş: 07.11.2025 - 20:25 Güncelleme: 07.11.2025 - 21:29
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında "Soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.
*Fotoğraf: EPA/ALEX KOLOMOISKY, temsilidir
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ