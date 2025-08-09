Nişantaşı'nda trafikte yol verme tartışmasında, otomobilinden eline sopa alarak inen adam kadının üzerine yürüdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Şişli Nişantaşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın bir sürücü ile erkek sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflar tartışmaya başladı. Kavga sırasında otomobilden inen kişi, eline aldığı sopayla kadının üzerine yürüdü. Çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

'KOLUMU SIKTIN' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tartışırken erkek sürücü bir anda sopa alıyor. Kadına yönelen sürücü bağırıyor. Çevredekiler de taraflara müdahale ediyor. Kadın ‘kolumu sıktın’ diyerek tepki gösteriyor.