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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika | İzmir'de restoranda ölüm: Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! O anlar kamerada
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O anlar kamerada! Herkes izledi! Restoranda ölüm!

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, yemek yemek için geldiği restoranda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kalp krizi anında kimseni olayı fark etmemesi ve yardıma gelmemesi dikkat çekti

Son dakika | İzmir'de restoranda ölüm: Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! O anlar kamerada
O anlar kamerada! Herkes izledi! Restoranda ölüm!
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İHA

İzmir Konak'ta, 30 Mayıs günü Alsancak semtinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir restoranda insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

YEMEK İÇİN RESTORANA GİRDİ

İHA'da yer alan habere göre Mardin'den geçici süreyle çalışmak için İzmir'e geldiği öğrenilen Mehmet Kırmızıgül (35), yemek yemeye bir restorana girdi.

UZUN SÜRE KİMSE FARK ETMEDİ

Masada tek başına oturan Kırmızıgül, bir anda fenalaşırken çevrede bulunan vatandaşlar ve restoran çalışanları uzun bir sürenin ardından durumu fark etti.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

Uzun bir sürenin ardından Kırmızıgül'ün bilinci kapalı halde olduğunu fark eden restorandakiler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Kırmızıgül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KİMSE YARDIMCI OLMADI

Öte yandan Mehmet Kırmızıgül'ün restoranda kalp krizi geçirdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde masada tek başına oturan Kırmızıgül'ün fenalaşarak masaya başını koyduğu, daha sonra kendisini toparlamaya çalışması, durumun bazı müşteriler ve çalışanlar tarafından fark edilmesi ancak kimsenin yardımcı olmadığı anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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