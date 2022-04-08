O anlar kamerada! İş yerinde dehşet! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler... Elazığ'da, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 33'üncü Sokak'ta kan donduran bir olay meydana geldi. S.K., aralarında husumet bulunan B.B.Y. ve S.C.'nin bulunduğu iş yerine gitti.

BİRİ AYAĞINDAN DİĞERİ BAŞINDAN VURULDU

DHA'da yer alan habere göre burada taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. B.B.Y.´nin silahından çıkan kurşun, S.K.'nin ayağına isabet etti. S.K. de B.B.Y.´yi başından vurdu.

İŞ YERİNDEKİLER SAĞA SOLA KAÇIŞTI

S.K. içeri geçip S.C.'yi de tabancanın kabzasıyla darp etti. Bu sırada iş yerindekiler sağa sola kaçarken, ağzında sigara olan kişi de belindeki tabancasını çıkarıp bir süre içeride dolaştıktan sonra dışarı çıktı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Ayağından yaralanan S.K. de sekerek dışarı çıktı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan B.B.Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.