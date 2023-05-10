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Avcılar'da ölüme neden olan binanın tahliyesine mahkemeden durdurma kararı

İstanbul Avcılar'da dış cephesinden düşen beton parçası nedeniyle bir kadının hayatını kaybettiği feci olayda sıcak bir gelişme yaşandı. 37 yıllık binanın tahliyesi için tanınan süre tamamlanırken, bölge idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı çıktı

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DHA
  • Son dakika: İstanbul Avcılar'da öldüren binanın tahliyesine mahkeme "dur" dedi! - Güncel haberler

    Avcılar'da beton parçasının kopması sonucu bir kadının ölümüne neden olan 37 yıllık binanın tahliyesi için tanınan süre tamamlanırken, bölge idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.
  • Son dakika: İstanbul Avcılar'da öldüren binanın tahliyesine mahkeme "dur" dedi! - Güncel haberler

    DHA'nın haberine göre Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın dış cephesinden 25 Nisan Salı günü düşen beton parçası Mahbup Uzunay´ın (38) başına isabet ederek ölümüne neden olmuştu.
  • Son dakika: İstanbul Avcılar'da öldüren binanın tahliyesine mahkeme "dur" dedi! - Güncel haberler

    Uzunay´ın cenazesi Edirne'de toprağa verilirken Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri binanın bodrum katında yaptıkları incelemede, kolonlardaki demirlerin korozyona uğradığı, bazı kirişlerin delinerek boru geçirildiğini tespit etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin daha önce yaptığı incelemede yüksek risk anlamına gelen `D sınıfı´ değerlendirmesi yapılan 1986 yılında ruhsat verilen binadaki daire ve işyeri sahiplerinin tahliyesine karar verilmiş, ancak, aynı gün binanın boşaltılması için 15 gün süre tanınmıştı. 
  • Son dakika: İstanbul Avcılar'da öldüren binanın tahliyesine mahkeme "dur" dedi! - Güncel haberler

    "HASTA KABULÜNE DEVAM EDİYORUZ"

    Binadaki sağlık merkezinin müdürü İsmail Sazlı, binanın kentsel dönüşüme girebilmesi için karot örnekleri aldırdıklarını, sonucu çıkıncaya kadar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi´ne dava açarak tahliye kararını 20 gün süreyle durdurduklarını söyledi. Sazlı, "Karar, Avcılar Belediyesi´ne iletildi. Hasta kabulüne devam ediyoruz. Bu süre içerisinde karot örneklerinin sonucu çıkacak. Çürük raporu çıkarsa 90 günlük yasal süre var. Bu rapora itiraz edilirse süreç uzar" dedi.

     
  • Son dakika: İstanbul Avcılar'da öldüren binanın tahliyesine mahkeme "dur" dedi! - Güncel haberler

    Mahbup Uzunay'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı´nın başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
  • Son dakika: İstanbul Avcılar'da öldüren binanın tahliyesine mahkeme "dur" dedi! - Güncel haberler
  • Son dakika: İstanbul Avcılar'da öldüren binanın tahliyesine mahkeme "dur" dedi! - Güncel haberler

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