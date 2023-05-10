Uzunay´ın cenazesi Edirne'de toprağa verilirken Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri binanın bodrum katında yaptıkları incelemede, kolonlardaki demirlerin korozyona uğradığı, bazı kirişlerin delinerek boru geçirildiğini tespit etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin daha önce yaptığı incelemede yüksek risk anlamına gelen `D sınıfı´ değerlendirmesi yapılan 1986 yılında ruhsat verilen binadaki daire ve işyeri sahiplerinin tahliyesine karar verilmiş, ancak, aynı gün binanın boşaltılması için 15 gün süre tanınmıştı.