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HaberlerGündem3. SayfaUludağ'da donan doktorla ilgili son dakika gelişmesi
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Son dakika haberler... 5 gün sonra ölü bulunan doktorla ilgili acı detaylar çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra menfeze düşen aracında ölü bulunan Doktor Uğur Tolun (51) ile ilgili acı detaylar ortaya çıktı. Tolun'un kazada boynunun kırılması sonucu öldüğü belirlendi

Uludağ'da donan doktorla ilgili son dakika gelişmesi
Ölü bulunan doktorla ilgili acı detaylar çıktı
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DHA

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı.

DHA'nın haberine göre, Uğur Tolun'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Uğur Tolun'un kamyoneti ile Kartepe bölgesine gittiği düşünülerek bu bölgede arama yapıldı.

Önceki gün dağda aramalar devam ederken, Uğur Tolun'un evinin yakınlarına da bakıldı. Ekipler, Uğur Tolun'un evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta demir yolunun altından geçen menfeze düşen kamyonetini buldu. Ters dönen araçta bulunan Uğur Tolun'un öldüğü belirlendi.

Yapılan ön otopside Uğur Tolun'un trafik kazasına bağlı boyun travması sonucu öldüğü belirlendi. Doktor Uğur Tolun'un geçen yıl beyin kanaması geçirmesi nedeniyle ameliyat olduğu, tedavisi nedeniyle özel hastanede görevine başlamadığı ve aracı kullanırken nöbet geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu.

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