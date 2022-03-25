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Haberler Gündem 3. Sayfa YAYLIM ATEŞİ! Son dakika haberleri: Şişli'de gece kulübüne yaylım ateşi: 1 kişi hayatını kaybetti!
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Ölü ve yaralılar var! Gece kulübüne yaylım ateşi!

Son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de bir gece kulübünde, çalışanlar ile müşteriler arasında kavga çıktı. Kavganın ardından mekandan kovulan 5 kişi, silahla geldikleri gece kulübünde ateş açtı. Gece kulübü çalışanı 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı

YAYLIM ATEŞİ! Son dakika haberleri: Şişli'de gece kulübüne yaylım ateşi: 1 kişi hayatını kaybetti!
Ölü ve yaralılar var! Gece kulübüne yaylım ateşi!
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DHA

Son dakika haberler... İstanbul Şişli'de, bu sabah saat 03.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi´ndeki gece kulübünde tam anlamıyla dehşet yaşandı. Gece kulübüne gelen 5 kişi ile çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

5 KİŞİ KULÜPTEN ÇIKARILDI

DHA'daki son dakika haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine 5 kişi, çalışanlar tarafından gece kulübünden çıkarıldı. Bunun üzerine öfkelenen 5 kişi, aldıkları silahlar ile gece kulübüne yeniden geldi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ İKİ KİŞİ YARALANDI

Saldırganlar, gece kulübünde ateş açtı. Açılan ateş sonrası gece kulübü önündeki çalışanlardan Gıyaseddin Gümüş hayatını kaybetti. Gece kulübü çalışanı Sefa Ş. ile Mehmet A. ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yeri incelemesinde bulundu.

POLİS, KAÇAN 5 KİŞİYİ ARIYOR

Yaşanan olayın ardından 5 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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