Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

CHP adayıyla ilgili yasal süreç başlatılıyor. Senetteki imza incelendiğinde vatandaşa ait olmadığı açıkça ortaya koyuluyor. Bu Adli Tıp raporlarıyla sabittir. Bu senet sahtedir. Sahte senedin tespitiyle ilgili icra takibi iptal oluyor. Mahkeme Yavaş'la ilgili olarak kötü niyet tazminatına hükmediyor. Yani CHP'nin Türkiye'nin kalbine önerdiği şahsın sahte senet düzenlediği ve yargı süreci neticesinde Mansur Yavaş'ın kötü niyet tazminatına çarptırıldığı ve Yargıtay tarafından onandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tazminat ve cezaların kesinleşme tarihi 2016 yılı. 2015'ten bu zamana kadar Yavaş ve bu vatandaşla ilgili 28 ayrı soruşturma devam ediyor. Bu 28 davanın içerisinde resmi evrakta sahtecilik, şantaj ve menfaat temini, yargı içerisinde örgüt kurmak gibi suçlamalarla ilgili süreç devam ediyor. Yine avukatlık mevzusuyla ilgili, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yavaş hakkında devam eden bir ceza davası olduğu söylenmektedir.

CHP içerisindeki birçok yönetici, adaylar belirlendikten sonra, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayları tek başına belirlediği yönünde açıklamalar yapmışlardı. CHP'nin Ankara'ya önerdiği bu şahıs sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Bunun açık bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Bununla ilgili kesinleşmiş karar var mıdır yok mudur? Bununla ilgili CHP ve aday olan kişi niçin açıklama yapmamıştır? Bu Mansur Yavaş, sözkonusu sahte senetle ilgili olarak bu vatandaştan alacağım var diyor. Bu alacağının hangi hizmetin karşılığı olarak tecelli ettiğini sormak gerekiyor. Bu Şahıs Mansur Yavaş'ın müvekkili değil. Sahte senet kullandığı kesinleşen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı olarak gösterdiğini şahısla ilgili bu iddialara CHP neden cevap vermemiştir? Bunu bilmenize rağmen CHP'nin hangi ölçüleriyle uyumlu olduğunu düşünüyoruz. En önemli konu da şudur, hakkında bu şekilde iddialar olan birisini Ankaralının önüne aday olarak çıkarma konusunda ısrarınız var mıdır? Devam eden yargı süreçleri de var. Siyasi tarihe geçecek bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz.

Mansur Yavaş esasında bir CHP projesidir ve Millet İttifakı'na kabul ettirilmiştir. Ancak CHP'yle arasına mesafe koymak için Millet İttifakı adayı olarak sunmaktadır kendisini. Yavaş'ın istediği her destek, CHP zihniyetine ve CHP'nin kötü belediyeciliğine destektir. Günlerdir bu iddialar basında yer alıyor. CHP'den bir açıklama gelir diye bekledik sonuna kadar. Hiçbir şey gelmedi. Biz bu sefer arkadaşlarımıza incellettik. Sahte senetle icra takibi yaptırdığı gerekçesiyle hüküm giydiğini kamuoyuyla paylaşmak istedik. Siyasi partilerin görevi vatandaşın önüne temiz aday çıkarmaktır.

S-400 KONUSU

Rusya'nın verdiği teklifse, fiyat, performans, teknoloji paylaşımı konusunda Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir.

Vizyonsuz açıklamaların Türkiye açısından hiçbir manası yoktur, Türkiye birilerinin kaprislerini bekleyecek değildir. NATO üyesi olan, olmayan 20 ülkeye S-400 satışı yapılmış, kimseye yaptırım olmamıştır. Bize karşı S-400 dayatması yapanlar, Yunanistan'ın S-300'lerine neden bir şey demiyor?

MISIR'A TEPKİ

Mısır yönetimine yakın bir dergi var El Ahram diye, hemen her kapağında Cumhurbaşkanımıza saldırıyor, ahlak dışı, saygısızca bir takım tutumlarla bu işlere imza atıyor. Özellikle son dönemlerde çok fazla yalan haber yapıyor. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığına yönelik, kimsenin inanmayacağı haberler yapılıyor. Mısır yönetimini bu konuda uyarıyoruz.

EZAN'A SAYGISIZLIK İDDİASI

8 Mart Kadınlar Günü'ndeki görüntüleri izledik, kapsamlı sosyal medya araştırması da yaptık. Tweetlerini ve bir takım açıklamalarını analiz ettirdik, kendilerinin ezanı protesto ettiklerine yönelik açıklamaları var. Yürüyüş görüntüleriyle birlikte incelediğinizde böyle bir tablo ortaya çıkıyor. 'Biz böyle bir şey yapmadık' diyorlarsa, kamuoyundadır. Ancak biraz inceler ve bakarsanız, hala açıklamaları ezana karşı yapılmış olduğu yönündedir.

Ne zaman kutsallarla ilgili bir şey olsa, CHP hiçbir şekilde ses vermiyor, biz ne zaman bu hassasiyeti dile getirsek, gerçeğin böyle olmadığını ifade ediyorlar. Kendilerine tavsiyemiz, bu hassasiyetler konusunda tepkilerini dile getirsinler.

PATRIOT VE F-35'LER

F-35'ler konusundaki açıklamaları absürd buluyoruz. Subaylarımız orada eğitim görüyor. Biz projenin başından beri içerisindeyiz. Patriot meselesi olmamıştır. Yürütülen görüşmelerde fiyat ve teknoloji konusunda S-400'lerle aynı teklifi getiriyorlarsa Türkiye değerlendirecektir.