Ordu'da gece yarısı meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Ordu Korgan olan deprem saat 00.23'te 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde hissedildi.

ORDU'DAKİ DEPREM SAMSUN VE TRABZON'DA DA HİSSEDİLDİ

Saat 00.23'te meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem Samsun, Giresun ve Trabzon başta olmak üzere Orta ve Dopu Karadeniz Bölgelerinde hissedildi.

SON DEPREMLER 10 NİSAN 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: