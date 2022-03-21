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Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı

Son dakika haberine göre Türkiye'ni bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 626 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Bölgede 8 ilin birçok ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Ordu'nun Akkuş ilçesinde de Sebahattin Sevindik, kalınlığı 1 metreyi aşan karda; kaybolan taksisine güçlükle ulaştı

Son dakika: Ordu'da beyaz esareti! Yoğun kar yağışında aracı kay
Ordu'da beyaz esaret! Yoğun kar yağışında aracı kayboldu
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DHA

Son dakika... Doğu Karadeniz'de etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Trabzon'da 28, Samsun'da 49, Rize'de 18, Giresun´da 45, Artvin'de 69, Gümüşhane'de 65, Sinop'ta 111, Ordu'da 178 ve Amasya'da 63 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

DHA'nın haberine göre, kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

BUZLANMA TEHLİKESİ YAŞANIYOR

Ekipler, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapıyor.

8 İLDE OKULLARA 'KAR' TATİLİ

Bölgenin yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı, eğitimi de aksattı. Giresun'da Dereli ve Güce ilçelerinde, Amasya'da taşımalı eğitime, Samsun´da Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde, Ordu´da Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde, Sinop'ta da Türkeli, Ayancık, Dikmen, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde, Gümüşhane'de Torul ve Kürtün ilçelerinde, Rize´de merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitime, Artvin'in Şavşat ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.

KAR KALINLIĞI 2 METRE

Ordu'nun Akkuş ilçesinde de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. İlçe merkezinde araçlar, kar altında kayboldu. İlçe sakinleri, kaybolan araçlarını temizleyerek buldu. İlçede taksicilik yapan Sebahattin Sevindik de evinin önünde kaybolan taksisine güçlükle ulaştı. Sevindik, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

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